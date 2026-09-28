ହରିୟାଣାରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା, 4 ମୃତ
ଘଟଣା ପରେ NDRF, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : September 28, 2026 at 7:31 AM IST
ଅମ୍ବାଲା: ହରିୟାଣା ଅମ୍ବାଲା ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଧୂଲକୋଟ ଗାଁରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଛାତ ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବ ଢଳେଇ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ୨ ଜଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ।
ଅମ୍ବାଲା ଏସପି ଅଜିତ ସିଂ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣା ପରେ NDRF, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୁଲଡୋଜର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ।
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠାର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ସେହି ଓଦା କାନ୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ତୃତୀୟ ମହଲାର ସ୍ଲାବ ଢଳେଇ କରାଯାଉଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୧୬ ରେ ଅମ୍ବାଲାର ପୁରୁଣା ପନିପରିବା ବଜାରରେ ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ବେଳର CCTV ଫୁଟେଜ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣା: ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମହେଶ ଗୁପ୍ତା, ଜେଲ ଗଲେ ପରିବାର