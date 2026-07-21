ୟୁକ୍ରେନ ଓଡେଶା ବନ୍ଦରରେ ମିସାଇଲ ମାଡ, 4 ଭାରତୀୟ ମୃତ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରୁଷକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ ନୌସେନା ।
Published : July 21, 2026 at 7:37 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/କାସରଗୋଡ଼: ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଏମଭି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣକୁ ସୋମବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ସେହିପରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରୁଷକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ ନୌସେନା ।
Our statement on attacks on commercial vessel - MV GOLDEN LEO ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 20, 2026
🔗 https://t.co/rhM365hrWJ pic.twitter.com/UMfD7qmT53
4 ଭାରତୀୟ ମୃତ
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେରଳର ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ନାବିକ ଅଖିଲ ଜୋୟାନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ନାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାସରଗୋଡ଼ର ଭେଲ୍ଲାରିକୁଣ୍ଡୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକେଜି ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଅଖିଲ ଏମଭି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓ ଜାହାଜର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଜାହାଜଟି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାହାଜର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ସିରିଆର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜାହାଜର ମାଲିକ ନଅ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆଠ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ଅଖିଲ ଜୋୟାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁପ୍ରୀତ ସିଂ ଭଟ୍ଟ, ଜଗନ ସିଂ, ଅଭିଷେକ ନିଶାଦ, ମୁସ୍ତାଫା ଅମ୍ମାର, ଆୟମାନ ଦୟଫଲ୍ଲା, ରକାନ ବିଶାରା, ୟାସର ସାନ୍ତଲି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲ-ବାଗଦାଦୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଆଠ ଜଣ ଜୀବିତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦ ହାମୌୟା, ସେବାଷ୍ଟିଆନ ବ୍ଲେସନ, ଅବଦୁଲ ଖାଦର, ଅଲ-ତୁର୍କମାନି, ହାଦି ହାଇଦର, ଖାଲିଦ ଖାମୁସୀ, ମହମ୍ମଦ ୟାହୟା ଅଲ-ସାଲେକ, ମହମ୍ମଦ ମାଜିଦ ଅଲ-କୁର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଅବଦୁଲ୍ଲା ରାହାଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିନ୍ଦା
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, "୧୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏମଭି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ୫ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ମୃତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆହତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛୁ।"
ଏଥିସହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ନିରୀହ ନାଗରିକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା, ନୌଚାଳନା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ।
ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଋଷ ସେନାର ମିସାଇଲ ମାଡ
ୟୁକ୍ରେନ ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତିନୋଟି କେଏଚ-୫୯/କେଏଚ-୬୯ (Kh-59/Kh-69) କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏମଭି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଜିବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜାହାଜର ମାଲିକ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମୃତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁଏଇର ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଏତନାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା, ୨୧ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର