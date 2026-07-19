ETV Bharat / bharat

ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଲା ଜମ୍ମୁ: ଭାସିଗଲେ 4, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାସନ

ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲା କଲୋନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ସହ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ ଗାଡି ମୋଟର, କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାସି ଯାଇଛି।

Four Dead In Jammu Kashmir After Floods Sweep Rajouri
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବନ୍ୟା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଏବଂ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଞ୍ଚର ସୁରନକୋଟର ଏକ ଗାଁରୁ ତିନୋଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ୟା

ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲା କଲୋନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହେବା ପରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଡି ମୋଟର, କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାସି ଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ । ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସରକାର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

Four Dead In JamFour Dead In Jammu Kashmir After Floods Sweep Rajourimu Kashmir After Floods Sweep Rajouri
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜମ୍ମୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ରାଜୌରୀ ସହର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଥିବା କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜମ୍ମୁ ଅଭିମୁଖେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବି।"

Four Dead In JamFour Dead In Jammu Kashmir After Floods Sweep Rajourimu Kashmir After Floods Sweep Rajouri
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବନ୍ୟା (ETV Bharat)

ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପତ୍ୟକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି ଜୁଲାଇ ୧୯ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଖରାପ ପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ପିର ପାଞ୍ଜାଲ ପାର୍ବତ୍ୟ ମାଳା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, କାଦୁଅ ଧସିବା, ପଥର ଖସିବା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନନ୍ତନାଗ, ପହଲଗାମ, କୁଲଗାମ, ସୋପିଆନ, ଗୁଲମାର୍ଗ, ସୋନମାର୍ଗ-ଜୋଜିଲା ଅକ୍ଷ, ବାନ୍ଦିପୋରା-ରାଜଦାନ ପାସ ଏବଂ କୁପୱାଡା-ସାଧନା ପାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ପାଣିପାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ରବିବାର ଠାରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଘୋଷଣା ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛି।ଏଥିସହିତ କୁପୱାଡାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେରାନ, କର୍ଣ୍ଣାହ, ମାଛିଲ, ବୁଦ୍‌ନାମଲ, ଜୁମୁଗୁଣ୍ଡ, ନୌଗାମ, କୁମକାଡିର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାଳ, ନଦୀ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍, ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା 3000 ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଏଲ ନିନୋ ଥାଇ ବି କମ ବର୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ

TAGGED:

JAMMU KASHMIR RAIN AND FLOOD
JAMMU RAIN ALERT UPDATE
JAMMU IMD ADVISORY
ଜମ୍ମୁ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଆଲର୍ଟ
JAMMU KASHMIR FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.