ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ବାସନଗରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 4 ମୃତ 2 ଆହତ
ବିଲ୍ଡିଂର ତଳ ମହଲାରେ ଏକ ଇ ରିକ୍ସା ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ଏଠାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
Published : November 29, 2026 at 7:57 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବିଶ୍ୱାସ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 2 ଜଣ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶାହଦରା ଜିଲ୍ଲାର ଫର୍ଶ ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୟୁନିଟି ମଲ ନିକଟସ୍ଥ ଗଳି ନମ୍ବର ୧୧ରେ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ କୋଠାର ତଳ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ତଳ ମହଲାରେ ଏକ ଇ ରିକ୍ସା ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଥିବାରୁ ଏଠାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 4ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭୋର 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଝି ମହଲାରୁ ଫସିରହିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 4 ମୃତ ଓ 2 ଗୁରୁତର
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିରପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ବି 85 ସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାନିଟାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଏନେଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଟି ୱାଟର ଟେଣ୍ଡର, ଦୁଇଟି ୱାଟର ବାଉଜର ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ ଭେଇକିଲ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବୁରାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ୧୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶାଖାପାଟଣା HPCL ରିଫାଇନାରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କର୍ମଚାରୀ
Conclusion: