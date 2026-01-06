ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କଲମାଡିଙ୍କ ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ
ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସୁରେଶ କଲମାଡି । ଆଜି ସକାଳେ ସେ ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
Published : January 6, 2026 at 9:58 AM IST
ପୁଣେ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କଲମାଡିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କଲମାଡିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ (IOA)ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଣେର ଦୀନାନାଥ ମଙ୍ଗେଶକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ 3:30 ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ପୁଣେର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଲମାଡିଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁଅ, ବୋହୂ, ଦୁଇ ବିବାହିତ ଝିଅ, ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପୁଣେର ଏରାଣ୍ଡୱାନେ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘର କଲମାଡି ହାଉସରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ । ପରେ ପୁନେର ନାଭିପେଠରେ ଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ମାରକରେ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁଣେର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସୁରେଶ କଲମାଡିଙ୍କ ଜନ୍ମ 1 ମେ 1944 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପୁଣେର ସେଣ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣେର ଫର୍ଗୁସନ୍ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ସେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA) ଖଡ଼ଗଭାସଲାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜାଣନ୍ତୁ ସୁରେଶ କଲମାଡି କିଏ
କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ସୁରେଶ କଲମାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ କ୍ରୀଡା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପି.ଭି. ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପୁଣେ ନିବାସୀ ସୁରେଶ କଲମାଡି 1960 ଦଶକରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (ଏନଡିଏ)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ 1974 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଡିଏରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ 1965 ଏବଂ 1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ
ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧି ହିଁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କଲମାଡିଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ । କଲମାଡି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ 1982 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେ 1996 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ । 2010 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ଥିଲେ
1996 ମସିହାରେ କଲମାଡି ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘ (IOA)ର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2008 ମସିହାରେ 2008ରୁ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କ୍ରମାଗତ ଚାରିବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମେତ ବହୁବାର ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ IOA ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2012ରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି (IOC)ର ଚାପରେ, କଲମାଡି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ନାହିଁ । IOA ସଭାପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସେବା 1996ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।
25 ଏପ୍ରିଲ, 2011ରେ କଲମାଡିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଦ୍ୱାରା 2010 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁର୍ନୀତି, ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଡିଂ ବିନା ଏକ ସ୍ୱିସ୍ ଫାର୍ମ, ଓମେଗାକୁ ଟାଇମିଂ, ସ୍କୋରିଂ ଏବଂ ଫଳାଫଳ (TSR) ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜକୋଷକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସେତେବେଳେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା କଲମାଡି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 2013ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କଲମାଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ସ୍ପାନିସ୍ ଫାର୍ମର 62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କମ୍ ବିଡ୍ କୁ ଏଡାଇ ସ୍ୱିସ୍ ଟାଇମିଂକୁ 141.21 କୋଟି ଟଙ୍କାର TSR ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । କଲମାଡି ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 2012ରେ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ କଲମାଡି ଜୁନ୍ 3, 2015ରେ ଏସୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (AAA) ସଭାପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 1999ରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AAA ସଭାପତି ଭାବେ 13 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ।
