କେରଳରେ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ କେନିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ

80 ବର୍ଷୀୟ ଓଡିଙ୍ଗା ବୁଧବାର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୁଥାଟ୍ଟୁକୁଲମ ଶ୍ରୀଧାରିୟମ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

FILE- Former Kenya PM Raila Odinga
FILE- Former Kenya PM Raila Odinga (Etv Bharat)
October 15, 2025

କୋଚି: କେନିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୈଲା ଓଡିଙ୍ଗାଙ୍କର ବୁଧବାର ସକାଳେ କେରଳରେ ମ଼ୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଥାଟ୍ଟୁକୁଲମରେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାବେଳେ ସେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 80 ବର୍ଷୀୟ ଓଡିଙ୍ଗା ବୁଧବାର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୁଥାଟ୍ଟୁକୁଲମ ଶ୍ରୀଧାରିୟମ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9.52ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ କେରଳ

6 ଦିନ ତଳେ ଓଡିଙ୍ଗା କୁଥାଟ୍ଟୁକୁଲମ ଆସିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିକଟତମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ । ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡିଙ୍ଗା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଶ୍ରୀଧାରିୟମ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହ ଦେବ ମାଥା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ । ଓଡିଙ୍ଗାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ କେରଳ ଆସୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ମନ କି ବାତ'ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

2008ରୁ 2013 ଯାଏ ଓଡିଙ୍ଗା କେନିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେ କେନିଆର ଅରେଞ୍ଜ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ (ODM)ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ସେ 1997, 2007, 2013 ଏବଂ 2022ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ।

ଓଡିଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଆଧୁନିକ କେନିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ।

