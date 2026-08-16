TMC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ
ରାମପୁରହାଟସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
Published : August 16, 2026 at 10:18 AM IST
କୋଲକତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ରବିବାର ସକାଳେ ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ଟିଏମସି (ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରାମପୁରହାଟସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ
ଆଶିଷ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସକାଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଉଠିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ରାମପୁରହାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ ୨୦୦୧ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରାମପୁରହାଟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଥିଲେ । ସେ ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବା ସହ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ସେ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି ଟିକେଟରେ ରାମପୁରହାଟରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଧ୍ରୁବ ସାହାଙ୍କ ଠାରୁ ୨୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବାନାର୍ଜୀ ରାଜନୀତିରେ ସେତେଟା ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ ।
ଦଳର ବାହୁବଳୀ ନେତା ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିବା ସମୟରେ ବାନାର୍ଜୀ ବୀରଭୂମରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଟିଏମସି ନେତା ଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଯାହା ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଓ ଗିରଫଦାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଶିଷଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମିଳିଥିବା ନୋଟରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟିଏମସି ବିରୋଧରେ ଇଡିର କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ; ତିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲା ଫ୍ରିଜ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ମମତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରୂପ ରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିଲମ୍ବିତ