ETV Bharat / bharat

TMC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ

ରାମପୁରହାଟସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

Former deputy speaker of the West Bengal Assembly, Asish Banerjee
ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 10:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଲକତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ରବିବାର ସକାଳେ ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ଟିଏମସି (ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରାମପୁରହାଟସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

Former deputy speaker of the West Bengal Assembly, Asish Banerjee
ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ (IANS)

ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ

ଆଶିଷ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସକାଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଉଠିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ରାମପୁରହାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଶିଷ ବାନାର୍ଜୀ ୨୦୦୧ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରାମପୁରହାଟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଥିଲେ । ସେ ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବା ସହ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ସେ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି ଟିକେଟରେ ରାମପୁରହାଟରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଧ୍ରୁବ ସାହାଙ୍କ ଠାରୁ ୨୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବାନାର୍ଜୀ ରାଜନୀତିରେ ସେତେଟା ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ ।

ଦଳର ବାହୁବଳୀ ନେତା ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିବା ସମୟରେ ବାନାର୍ଜୀ ବୀରଭୂମରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଟିଏମସି ନେତା ଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଯାହା ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଓ ଗିରଫଦାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଶିଷଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମିଳିଥିବା ନୋଟରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟିଏମସି ବିରୋଧରେ ଇଡିର କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ; ତିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲା ଫ୍ରିଜ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ମମତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରୂପ ରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିଲମ୍ବିତ

TAGGED:

TMC LEADER ASHISH BANARJEE
TMC OFFICE WEST BENGAL
TMC LEADER DEATH CASE
ଟିଏମସି ନେତା ମୃତ
ASISH BANERJEE FOUND DEAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.