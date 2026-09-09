ନିଜ ବାସଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଶେଷ ଚିଠି ଖୋଲିବ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ମେହେଟ୍ଟା ।
Published : September 9, 2026 at 2:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ତଥା 1975 ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 75 ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନଏଡାର ସେକ୍ଟର-82 ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ବିହାର-2 ସୋସାଇଟିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଫ୍ଲାଟରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ ପୋଲିସର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଏହି ନୋଟ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ପରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ରାକେଶ ମେହେଟ୍ଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିିସିପି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, PRV 9617 ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ରାକେଶ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କର ନଏଡାର ସେକ୍ଟର-82ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ବିହାର-2 ସୋସାଇଟିରେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଫିଲ୍ଡ ୟୁନିଟ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ଏକ ନୋଟ ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଡିସିପି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଏ ଯାଏ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ।
ରାକେଶ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଥିଲେ । 2010ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦରେ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସ୍ମିତା ସିଂହ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଝିଅ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାକେଶ ନଏଡାର ସେକ୍ଟର-82ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ବିହାର-2 ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଥିଲେ ।
ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଲୋଧି ରୋଡରେ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଗପତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍; 6 ମୃତ, 25 ଆହତ