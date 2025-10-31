କ୍ରିକେଟରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ
ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ । ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : October 31, 2025 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧ କରିଛି ।
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Congress leader and former Cricketer Mohammad Azharuddin takes oath as Minister at Raj Bhavan. Governor Jishnu Dev Verma administers the oath to him.— ANI (@ANI) October 31, 2025
(Video Source: I&PR Telangana) pic.twitter.com/oGRIydcCVe
ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆଜାରୁଦ୍ଦିନ:
ଆଜି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ମହମ୍ମହ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ସବୁ କାମ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ତୁଲାଇବି । ଯେବେଠୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେବେଠୁ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ସମାଲୋଚନାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡିବନି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଭଲ କାମ କରିବା ଉପରେ ଓ ବିପକ୍ଷ ଦଳର କାମ ଆଲୋଚନା କରିବା ।"
ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ବୃଦ୍ଧି:
ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 15ରୁ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଆଜାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କୋଟାରେ ବିଧାନ ପାରିଷଦ ସଦସ୍ୟ (MLC) ଭାବେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।
ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଆଗକୁ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳିରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ୨୦୨୩ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜୁନ ମାସରେ ବିଆରଏସ ବିଧାୟକ ମଗନ୍ତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୁବିଲି ହିଲ୍ସରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଭୋଟିଂ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ତେବେ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର:
ଫେବୃଆରୀ 8, 1963ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ସେ 1992, 1996 ଓ 1999 ଏକ ଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ।1984ରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ 3ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିଅର:
ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି । ଖେଳରୁ ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେ 2009ରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୋରଦାବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ 2014ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଟୋନ-ସଓ୍ବାଇ ମାଧୋପୁରରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ହେଲେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋଟସ ପଣ୍ଡ ହାଉସ ସମ୍ମୁଖ ସେଡ୍ ଉଚ୍ଛେଦ - GHMC Demolished Illegal Structures
ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି:
2018ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । 2018 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେଇନଥିଲା । 2023ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜୁବୁଲି ହିଲ୍ସ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ