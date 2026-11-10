'ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ': ସୋନିଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ରାକେଶ କେଶରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ରାକେଶ କେଶରୀ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 10, 2026 at 9:04 PM IST
ଦେଓଘର (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ "ବିଲଙ୍ଗିଂ: ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଲଭ୍" (Belonging: A Journey of Love) ଆଜି ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସୋନିଆ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଜଣା ଦିଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିବା କିଛି ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଦେଶର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଟକ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପାଠକ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ, ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ସୀତାରାମ କେଶରୀଙ୍କ ନାତି ରାକେଶ କେଶରୀ ଏନେଇ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । 2004 ମସିହାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଉପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ତଥା ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ବହି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଉପରେ ରାକେଶ କେଶରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସୋନିଆଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଓ ଅସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିସାରିଥିଲେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ଓ ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା । ଆଉ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।"
ରାକେଶ କେଶରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ 2004-2005 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା । କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ତଥା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୀତାରାମ କେଶରୀଙ୍କ ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଆସିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'୨୦୦୪ରେ କାହିଁକି ହୋଇନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ': ନିଜ ପୁସ୍ତକ 'ବିଲଙ୍ଗିଂ: ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଲଭ୍'ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ