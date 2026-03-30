ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ: ୨୮୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା କଂଗ୍ରେସ
ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଧିର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବହରାମପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
Published : March 30, 2026 at 8:56 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରବିବାର ୨୮୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ଦଳର ସଭାପତି ଅଧିର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବାହାରାମପୁରରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମୌସମ୍ ନୁରଙ୍କୁ ମାଳତୀପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ୨୯୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକାକୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ୨୮୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Out of 294 Assembly seats, Congress releases a list of 284 candidates for the West Bengal Assembly Elections
Adhir Ranjan Chowdhury to contest Assembly Polls from Baharmpur Assembly Constituency. Mausam Noor from Malatipur
ଦଳ ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ମଧପ ରାୟ, ସୁଜାପୁରରୁ ଅବଦୁଲ ହାନ୍ନାନ, ଦମ୍ ଦମ୍ ରୁ ସୁସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାସ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରରୁ ଗୌତମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆସାନସୋଲ ଦକ୍ଷିଣରୁ ସୌଭିକ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆସାନସୋଲ ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରସେନଜିତ ପୁଇତାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି (ସିଇସି) ବୈଠକରେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗାମୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମହାସଚିବ (ସଂଗଠନ) କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି (ସିଇସି) ସଦସ୍ୟ ଅମ୍ବିକା ସୋନି, ମଧୁସୂଦନ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ, ଟିଏସ ସିଂହଦେଓ, କେଜେ ଜର୍ଜ, ପିଏଲ ପୁନିଆ ଏବଂ ଅମି ୟାଗନିକ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଏଆଇସିସିର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରଭାରୀ ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦ ମୀର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମିର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ୨୯୪ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୨୫୦୦ ଆବେଦନ ପାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭୋଟ ଗଣତି ୪ ମେ ରେ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ