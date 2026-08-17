ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ଜନତା ପାର୍ଟି', ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏସବୁ ନେତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଫଲୋ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ' ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ, ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ଜନତା ପାର୍ଟି' (DNJP) ନାମରେ ଏକ ନୂତନ X ଆକାଉଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Dimagi Naxal Janta Party
ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ଜନତା ପାର୍ଟି (X@DNJP_India)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DIMAGI NAXAL JANTA PARTY , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ' ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ, ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ଜନତା ପାର୍ଟି' (DNJP) ନାମରେ ଏକ ନୂତନ X ଆକାଉଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆମେ ଭଗତ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ... ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର-ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଲେବଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି.. ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ - ସେମାନେ ଭଗତ ସିଂହଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି :

ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା, 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ଜନତା ପାର୍ଟି' ଆକାଉଣ୍ଟ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପ ନେତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠି, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କୁନାଲ କାମରା, ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ-ଚେକର ମହମ୍ମଦ ଜୁବୈରଙ୍କ ସମେତ 13ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିଛି ।

ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ରି-ଟ୍ୱିଟ୍:

ଏହି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ରି-ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦିମାଗି ବାନୋ .. ବେୱାକୁଫ୍ ନୁହେଁ । ସାୱାଲ୍ କରୋ .. ଗୁଲାମି ନୁହେଁ। "

ଆକାଉଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆମେ ଆମର ପାଣ୍ଠିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ PM Cares Fund ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି.... ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେୟର୍ସ ଫଣ୍ଡର ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ... କିନ୍ତୁ DIMAG ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ @DNJP_Indiaକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ,"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ' ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 'ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ' ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ‘ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ’ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ । ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ମାଓବାଦୀ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ କ୍ଷମତାର କରିଡରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସରକାରୀ କମିଟିରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

CJP ପରେ 'E20 ଜନତା ପାର୍ଟି, ୧୦୦% ବିଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପଲବ୍ଧତା ଦାବି

TAGGED:

PM MODI DIMAGI NAXAL STATEMENT
COCKROACH JANTA PARTY
ଦିମାଗି ନକ୍ସଲ ଜନତା ପାର୍ଟି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
DIMAGI NAXAL JANTA PARTY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.