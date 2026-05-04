ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପି, କେରଳମରେ ୟୁଡିଏଫ୍ କୁ ବହୁମତ, ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ନଂ-1
ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଡବଲ ବିଜୟ, ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା । ଆସାମରେ ବିଜେପିର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ । ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବରରୁ 11 ଆସନ ଦୂରରେ ।
Published : May 4, 2026 at 10:59 PM IST
5 STATE ASSEMBLY ELECTION RESULT : ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଆସାମରେ ବିଜେପି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଇଛନ୍ତି । କେରଳରେ ୟୁଡିଏଫ୍ ଜିତିଛି । ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏନଡିଏ ଜିତିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଡବଲ ବିଜୟ, ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ପିଜେପି 206ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 77ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ଥିବାବେଳେ 2ଟିରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଏହାବାଦ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ 2ଟି ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାମଦଳଙ୍କୁ 2ଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 2ଟି ଆସନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପରାସ୍ତ । ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ହାରିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ମମତା । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ସହ ଭବାନୀପୁରରୁ ଜିତିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । 15 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ହାରିଲେ ମମତା । ଏପଟେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ 9665 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ । ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ଶେଷ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଲଢେଇ ହେଲା । ଶେଷରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । 15105 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ (ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ) 58812 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ (ବିଜେପି) ପାଇଛନ୍ତି 73917 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ । 20 ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
ନିନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ଜିତିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । ଏହି ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ 127301 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପବିତ୍ର କର 117636 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ 9665 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆସାମରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା 'ପଦ୍ମ': ବିଜେପିର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ସରକାର, କମାଲ କଲେ ହିମନ୍ତ
ଆସାମରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା 64 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । 126 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ 102 ଆସନ ଜିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାତେଇଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ । ପୁଣି କମାଲ କରିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା । ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଜାଲୁକବାରିରେ ବଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶର୍ମା । ଏପଟେ ଆସାମରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା । 2016ରେ ଆସାମରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ବାନା ଉଡାଇଥିଲେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନଓ୍ୱାଲ । ଏହାପରେ 2021ରୁ ଆଜିଯାଏଁ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ସହ ବିଜେପିର 'କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର' ସାଜିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ।
ଆସାମରେ ବିଜେପିର ସୁନାମୀ । 126 ଆସନରୁ ବିଜେପି 102 ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ 21 ଏବଂ ଏଆଇୟୁଡିଏଫ୍ 2 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବଡ ଚେହେରା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ଜୋରହାଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ହିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ 23182 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ନଂ-1
ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ଟିିଭିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ପାଇ ନ ଥିଲେ ହେଁ ସରକାର ଗଢିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ସେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ।
234 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ କୁ 107ଟି ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡିଏମକେକୁ 74, ଏଆଇଏଡିଏମକେକୁ 53ଟି ଆସନରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର 118 ଥିବାବେଳେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଏଥିରୁ 11ଟି ଆସନ କମ୍ ରହିଛି ।
କେରଳମ୍ରେ UDFର ବୃହତ ବିଜୟ, କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?
କେରଳମ୍ରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । ବହୁମତ ସହ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (UDF) କେରଳମ୍ରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି UDF କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ସହ ପିନାରାଇ ସରକାର (LDF)ର ପତନ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟିରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏକାକୀ କଂଗ୍ରେସ 63 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ UDFକୁ 102ଟି ଆସନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ LDFକୁ 35 ଓ ଏନଡିଏକୁ ମାତ୍ର 3ଟି ଆସନରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
2016ରୁ ଲଗାତାର 2 ଥର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ଲେଫ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରଣ୍ଟ (LDF) ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛି । ଗତ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ କେରଳମ୍ରେ 140 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ LDF 99 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା । ମାତ୍ର ଚଳିତ 2026 ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ପଲଟିବା ସହ LDF ବଡ଼ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛି । ଗତ ନିର୍ବାଚନ(2021)ରେ ମାତ୍ର 41 ଆସନରେ ଜିତିଥିବା UDF ଏଥର ଶତକ ପାର କରିଛି ।
ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏନଡିଏକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ
30 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧିନ ANRCକୁ 18ଟି ଆସନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ 6ଟି, ଟିଭିକେ ଓ ସମର୍ଥିତ ଦଳକୁ 3ଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ