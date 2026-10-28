କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଟ୍ରେନରେ ଛୁ ମାରୁଥିଲେ, ଗୟାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ
କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏକ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗୟାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗୟା RPF ଏବଂ GRP ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
Published : October 28, 2026 at 7:35 PM IST
ଗୟା: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଫେରାର ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବିହାରର ଗୟାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗୟା ଆରପିଏଫ୍ (ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ) ଏବଂ ଜିଆରପି (ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ)ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ବରୂଫ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଗୟା ଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଆରପି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସ୍ବରୂଫ ନାୟକ ଗୟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଘଟାଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ତୁରମୁଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା (ମାମଲା ନଂ 256/26) ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା 'ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗୟା ଜିଆରପି ଏବଂ ଆରପିଏଫ୍ ଟିମ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଆଧାରରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 12801) ଗୟା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ।
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ, ମାଇକେଲ ସନ୍ତୋଷ, ମାଇକେଲ ବିକ୍ରମ, ମାଇକେଲ କହ୍ନେୟା, କାୱାଡି ଗଣପତି ଏବଂ ନାଇଡୁ ପ୍ରଧାନ । ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା । ଗିରଫ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୟା ରେଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଏବଂ ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ (GRP) ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛି ।