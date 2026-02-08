ETV Bharat / bharat

FIT HOGA BHARAT: 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମାଗଣା ତାଲିମ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବେଗମପେଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।

Fit Bharat
'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମାଗଣା ତାଲିମ (ETV Bharat)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରବିବାର ସକାଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବେଗମପେଟରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଫିଟନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଫିଟ୍ ହୋଗା ଭାରତ' ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଏବଂ 'ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଲ୍‌ଦି କୁକିଂ ଅଏଲ୍' ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଯୋଗ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଧିବେଶନ-

ରବିବାର ସକାଳ 6 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା । ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଯୋଗ ଆସନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ ଅଭିଜ୍ଞ ରଶିଦା ସିଦ୍ଧପୁରୱାଲାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଫିଟନେସ-

ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଆୟୋଜିତ ନୃତ୍ୟ ଫିଟନେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ଉତ୍ସାହୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ, ସମଗ୍ର ମଞ୍ଚ ଉତ୍ସାହରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲା । ବିଜୟା ଟୁପୁରାନୀ ଏବଂ ବନଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଡ୍ୟାନ୍ସଫିଟନେସ୍ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

Fit Bharat
'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମାଗଣା ତାଲିମ (ETV Bharat)

ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ବୟସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର-

ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ତିନି ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

ଫିଟନେସ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଫ୍ରେସେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ମେଡିକୋଭର ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ମେକୋଭର ହସ୍ପିଟାଲର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର କେ. ସତୀଶ କୁମାର ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

ସତୀଶ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବେ, ସେତେ ଭଲ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ । ସେ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୁବା ବୟସରେ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏବଂ ଚାପରୁ ଦୂରରେ ରହି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।

"ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। 95 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗ ଘାତକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କେ. ସତୀଶ କୁମାର ।

Fit Bharat
'ଇଟିଭି ଭାରତ' ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମାଗଣା ତାଲିମ (ETV Bharat)

ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ-

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସଫିଟନେସ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ 'ଫିଟ୍ ହୋଗା ଭାରତ'ର ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ଏହି ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା । ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ରବିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।

"ମୁଁ ଦିଲସୁଖନଗରରୁ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରେ, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଏହାକୁ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କରିଥିଲେ," କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସତ୍ୟ ମିତ୍ର କହିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ କରେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯୋଗ କରିଛି, ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏପରି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ।"

ଫେବୃଆରୀରେ ଅଧିକ ଅଧିବେଶନ-

ଏହି ଅନ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ରବିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 15 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ବେଗମପେଟର ମୟୂରୀ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଆୟୋଜକମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ 'ETV ଭାରତ' ଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଫିଟନେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

