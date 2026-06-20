ISB ରାମୋଜୀ ରାଓ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମିଡିଆ ଟାଇକୁନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମୋଜୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ISB ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଜତ ଗୁପ୍ତା, ISB ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକାର କନସଲ ଜେନେରାଲ ଲୌରା ୱିଲିୟମ୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
Published : June 20, 2026 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ (ISB)ରେ ନବନିର୍ମିତ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏହି ଅଡିଟୋରିୟମ୍କୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏଥିରେ 450 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ISB ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ସିମ୍ଫନି ବ୍ୟାଣ୍ଡ "ସୁରଞ୍ଜଳି ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାବରୀ" ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) କରାଯାଇଥିଲା । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ISBର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଜି.ଭି. ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ଜି.ଭି. ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆମେରିକାର କନସଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଲୌରା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ରାମୋଜୀ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ISB ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଜତ ଗୁପ୍ତା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏଚ୍ କିରଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ରଜତ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଜି.ଭି. ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ, ISB ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଜତ ଗୁପ୍ତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ "ସ୍ୱୟଂ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ" (ସ୍ୱୟଂ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ୟକ୍ତି) ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏଚ କିରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ରାମୋଜୀ ରାଓ କେବେବି କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନଥିଲେ । ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, "ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାହିଁବ ସେଠାରେ ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାମୋଜୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିଖ ।" ସିଏମଡି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଇଏସବି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ସେ ନିଜେ ଆଇଏସବିରେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ।
ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ସିଏମଡି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପିତା (ରାମୋଜୀ ରାଓ) ଜଣେ ପରିଚାଳନା ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମାନସିକତା ଥିଲା । ସେ କେବେବି ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ । ସେ ଡେଲ୍ କାର୍ନେଗି ଏବଂ ପିଟର ଡ୍ରକରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଲେଖକଙ୍କ କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲେ । ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା... ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଥମାସ୍ ସ୍ମିଡହେନି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଫେସର କାଭିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଇଏସବି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜି.ଭି. ଆଇଏସବିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡୀଜ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏମଡି ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନ ଗଭୀର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା । "ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ... ସେ ବି.ଏସ୍.ସି. ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ସିରିସ୍ ନାମକ ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ନାହିଁ । ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଞ୍ଜୀ ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ," ଜି.ଭି. ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ।
"ରାମୋଜୀ ରାଓ କେବଳ ପୁସ୍ତକୀୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କାମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ," କହିଛନ୍ତି ଜି.ଭି. ପ୍ରସାଦ, ସଦସ୍ୟ, ଆଇଏସବି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ।
ଏହାପରେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଯନ୍ତ୍ର ସିମ୍ଫନି ବ୍ୟାଣ୍ଡ 'ସୁରଞ୍ଜଳି' ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତର ଯାଦୁଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ, ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ପରିବାର 'ସୁରଞ୍ଜଳି' ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନମୋହକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବୀଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ANR କଲେଜରେ ହେବ 'ରାମୋଜୀ ରାଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର', 50 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ CMD