ETV Bharat / bharat

BIHAR ELECTION: ଭୋଟ୍ ଦେବ ବିହାର, ୧୮ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ହେବ ମତଦାନ

ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ।

ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ
ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIRST PHASE OF BIHAR ELECTION: ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଭିଏମ୍, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍, କାଳି, ବାଲଟ୍ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋଟ୍ 45,341 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଧେପୁରା, ସହରସା, ଦରଭଙ୍ଗା, ମୁଜାଫରପୁର, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସିୱାନ୍, ସାରଣ, ବୈଶାଳୀ, ସାମସ୍ତିପୁର, ବେଗୁସରାଇ, ଖାଗରିଆ, ମୁଙ୍ଗେର, ଲଖିସରାଇ, ଶେଖପୁରା, ନାଲନ୍ଦା, ପାଟନା, ଭୋଜପୁର ଏବଂ ବକ୍ସର।

115 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 43,206ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ। ମାତ୍ର 6ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 2,135ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ।

ପାଟନାରେ ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି:

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସମସ୍ତ 14ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀ ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ଅଞ୍ଚଳର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଡେସ୍ପାଚ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ମତଦାନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ବୁଥ୍ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍, କାଳି, ବାଲଟ୍ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବାଙ୍କିପୁରର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳଠାରୁ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ।
ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। (ETV Bharat)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଡେସ୍କ:

ଡେସ୍ପାଚ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟନା ସାହିବ, ଦୀଘା, ବାଙ୍କିପୁର, କୁମ୍ଭରାର, ଫତୁହା, ମାନେର, ମସୌଢ଼ି, ବାଢ଼, ଦାନାପୁର ଏବଂ ପାଲିଗଞ୍ଜ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭୋଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କଡ଼ା ତଦାରଖରେ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ନହେବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ
ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat)

EVM-VVPAT ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି:

ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ EVM ଏବଂ VVPAT ମେସିନଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଥ୍ କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମେସିନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।

ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ
ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁହାଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ (ETV Bharat)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ:

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଟନା ସମେତ ସମସ୍ତ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅତିସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗୁଜବ କିମ୍ବା ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।

ବିହାର ୧୮ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ହେବ ମତଦାନ
ବିହାର ୧୮ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ହେବ ମତଦାନ (ETV Bharat)

ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାଜିରେ:

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା 121ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ୍ 1314 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ (ପୁରୁଷ 1192, ମହିଳା 121, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ 1) ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଏନଡିଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡିଆ ମହାମେଣ୍ଟର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ବିହାରର ଉଭୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ, ଜେଡିୟୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉମେଶ କୁଶୱାହା, ଲୋକପ୍ରିୟ ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମା ଅଭିନେତା ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯିବ। 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏନଡିଏର ଦୃଢ଼ ଦଖଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ମହାମେଣ୍ଟ ବେକାରୀ, ପ୍ରବାସ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। 2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଏନଡିଏ 60ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମହାମେଣ୍ଟ 61ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅନେକ ଆସନରେ ଫଳାଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଭୋଟର

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 3 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ 13 ହଜାର 302 ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଏକ କୋଟି 98 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର 325 ପୁରୁଷ, ଏକ କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ 77 ହଜାର 219 ମହିଳା ଏବଂ 758 ତୃତୀୟ-ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। 3,22,077 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ଏବଂ 5,31,423 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମତଦାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7,37,765 ଭୋଟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତଦାନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ 18-19 ବୟସ ବର୍ଗର ଯୁବ ଭୋଟର, ଯେତେବେଳେ 20 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 1,96,27,330 । ​​ଯୁବ ଭୋଟର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିହାର ୧୮ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ହେବ ମତଦାନ
ବିହାର ୧୮ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ହେବ ମତଦାନ (ETV Bharat)

14 ନଭେମ୍ବରରେ ଫଳାଫଳ:

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 11 ନଭେମ୍ବରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 14 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଭୋଟରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ୍ 7 କୋଟି 43 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ

  • 6 ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ
  • 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ
  • ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ 1314 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ (ପୁରୁଷ 1192, ମହିଳା 121, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ 1)
  • 11 ନଭେମ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ
  • 122ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ
  • 14 ନଭେମ୍ବର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ
  • ମୋଟ୍ ଭୋଟର 7 କୋଟି 43 ଲକ୍ଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ତେଜସ୍ବୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 30 ହଜାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NDA ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର: 1 କୋଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
VOTING IN BIHAR
FIRST PHASE OF BIHAR ELECTION
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025
FIRST PHASE OF BIHAR ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.