ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା; କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନାଗ ସାପ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲେ ଛୁଆ
୭ଟି ନାଗସାପ ଅଣ୍ଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦ୍ରତା ଥିବା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଷ୍ମାୟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୭୦ ରୁ ୭୨ ଦିନ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଗବେଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
Published : July 31, 2026 at 5:56 PM IST
ରାଞ୍ଚି: ରାଞ୍ଚିର ଓରମାଞ୍ଝିସ୍ଥିତ ଭଗବାନ୍ ବିର୍ସା ଜୈବିକ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପାର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଗ ସାପ ଅଣ୍ଡାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଉଷ୍ମାୟନ କରି (artificial incubation) ଛୁଆ ଫୁଟା ଯାଇ ପାରିିଛି । ଅଣ୍ଡାରୁ ୫ଟି ସୁସ୍ଥ ସାପ ଛୁଆ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୈବିକ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏହି ଉପାୟରେ କରି ୮ଟି ସୁସ୍ଥ ବୋଡ଼ା ସାପ (Sand Boa) ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ନିରନ୍ତର ସରୀସୃପ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ଭଗବାନ୍ ବିର୍ସା ଜୈବିକ ଉଦ୍ୟାନର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସଫଳତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଜନନ ତଥା ସରୀସୃପ ପରିଚାଳନା କୌଶଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଡାକ୍ତର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ୭ଟି ନାଗ ସାପ ଅଣ୍ଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦ୍ରତା ଥିବା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉଷ୍ମାୟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମାନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ରୁ ୭୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଗବେଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ୫ଟି ସୁସ୍ଥ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରିଥିଲେ। "ଏହି ପାର୍କରେ ନାଗ ସାପ ଅଣ୍ଡାର ସଫଳ କୃତ୍ରିମ ଉଷ୍ମାୟନର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା" ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ସରୀସୃପ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ହର୍ପେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ) ବିବେକାନନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସଠିକ୍ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାର୍କରେ ୮ଟି ବୋଡା ସାପ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସରୀସୃପ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଜୁ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା IFS ଅଧିକାରୀ ଜବ୍ବାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଫଳତା ସରୀସୃପ ପ୍ରଜନନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କୌଶଳର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ।
ଜବ୍ବାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ସାପ ଅଣ୍ଡାର ସଫଳ କୃତ୍ରିମ ଉଷ୍ମାୟନ ହେଉଛି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି । ଏହା ନିଷ୍ଠାପର ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ପାର୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଫଳାଫଳ। ଏହି ସଫଳତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରୀସୃପ ସଂରକ୍ଷଣ, ଗବେଷଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ଏବେ ନାଗ ଏବଂ ବୋଡା ସାପ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ବିକାଶ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖା ଯାଇଛି । ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୭୦% ବାଘ ଭାରତରେ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଘ ଦିବସରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସଂରକ୍ଷଣବିତ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା; ବିରଳ କଳାବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ସାଜିଛି ଶିମିଳିପାଳ