'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ, 'ଭାରତ ୧୩ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଓ ୧୧ଟି ଘାଟି ନଷ୍ଟ କରିଛି'
2025 ମେ 7ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର(POK)ରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇ।
Published : May 7, 2026 at 5:00 PM IST
OPERATION SINDOOR FIRST ANNIVERSARY ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର'କୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ମେ' 7 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା । ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା POK ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।
ସେନାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସଲାମ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ସମୟରେ ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ, ସଠିକତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପହଲଗାମରେ ନିରୀହ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆମର ସେନାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସଲାମ କରୁଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Lt Gen Rajiv Ghai says, " operation sindoor was also a joint tri-service effort. it integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and… pic.twitter.com/DOMZfSbJKt— ANI (@ANI) May 7, 2026
ଏହା ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ଆମର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ଆମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଣିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲା । ଆଜି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସକ୍ଷମ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପରେ ପୂର୍ବ ପରି ଦୃଢ଼ ରହିଛୁ ।"
"ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର"ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇ, ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅବଧେଶ ଭାରତୀ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ଏଏନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମିଳିତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅପରେସନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ । ଭାରତ 13ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଖସାଇବା ସହ, 11ଟି ଘାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti says, " we struck and decimated their 9 terrorist camps on 7th may. the proof is there for everybody to see. we struck 11 of their airfields. we destroyed 13 of their aircraft either on the ground or in the air,… pic.twitter.com/G27eWPgzJn— ANI (@ANI) May 7, 2026
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଢ଼, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଡିଜିଏମଓ ଭାବରେ, ମୁଁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଭାରତକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ବାହାରକୁ ନେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସଠିକତା, ସମାନୁପାତିକତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ, ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସଂଯମର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଥିଲା ।"
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସରକାର ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ-ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନମନୀୟତା । ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆତଙ୍କୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଘାଟିଗୁଡ଼ିକରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା । ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
A year ago, our armed forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during #OperationSindoor. They gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. The entire nation salutes our forces for their valour.— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026
Operation Sindoor reflected…
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଶେଷ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ । ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।"
ଏହି ଅପରେସନ୍ ଏକ ମିଳିତ ତ୍ରି-ସେବା ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତାକୁ ସହଭାଗୀ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସଚେତନତା, ସାଧାରଣ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଚିତ୍ର ଏବଂ ରିୟଲ ଟାଇମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲା ।
"ସମଗ୍ର 9ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅଫ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାକ୍-ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅପରେସନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିୟୋଜିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ରକେଟ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସେନ୍ସର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସୁଟ୍ ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମୋସ, ଆକାଶ, ଉନ୍ନତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗୋଳାବାରୁଦ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅବଧେଶ କୁମାର ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପହଲଗାମ ଘଟଣା ଏକ ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "22 ଏପ୍ରିଲ୍, 2025ରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବା । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର, ଯାହା ବିରତ ରହିଛି, ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ।"
ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ବାର୍ଷିକୀରେ, ଆମେ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ସଲାମ କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛି । ଅପରେସନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ସଠିକତା, ନିର୍ମଳ ମିଳିତତା ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଧୁନିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଜାତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା (ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ) ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତର ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ।