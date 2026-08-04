ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଅଘଟଣ, ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 2 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଲୁହା ବିମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : August 4, 2026 at 4:10 PM IST
GREATER NOIDA FIRE , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଦୁଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ । ଏହି ଅଘଟଣରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମୟରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଲୁହା ବିମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଇକୋଟେକ୍-୩ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଲ୍ଗିମ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି।
ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ଗଲା:
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏହି କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସମେତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାରଖାନାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଏକ ଲୁହା ବିମ୍ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ରୋହିତ ଯାଦବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କନଷ୍ଟେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ତୀର୍ଥପାଲ ସିଂ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ଆହତ କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ କନଷ୍ଟେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜପାଲ ସିଂହ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମନୀଷ କୁମାର ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଅମିତ କୁମାର ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ SDRF ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ହେଇ ଜଳିଗଲା ବସ୍, 7 ମୃତ୍ୟୁ ଓ 29ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୮ ମୃତ