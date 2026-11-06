ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ! ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲାରେ ଯାତ୍ରିବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ୪ଟି ଜେନେରାଲ୍ ବଗି
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ମୃତାହତଙ୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ; ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ।
Published : November 6, 2026 at 5:54 PM IST
ରାଜପୁରା: ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପୁରା ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅମୃତସର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ୪ଟି ଜେନେରାଲ୍ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିନାହିଁ।
#WATCH | Rajpura, Punjab: Fire breaks out in 4 coaches of Karmabhumi Express in the Ambala division; no casualties reported Northern Railway CPRO Himanshu Shekhar Upadhyay stated that the train stopped safely after its safety system was triggered near Sarai Banjara station. The fire is being brought under control; senior officials are on-site, and no injuries have been reported.— ANI (@ANI) November 6, 2026
ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଳବାଇ କହିଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।
ସରାଇ ବଞ୍ଜାରା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ରହିଥିଲା।
ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ (CPRO) ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅମୃତସରରୁ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ୧୨୫୦୮ କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ୪ଟି ବଗିରେ ଅମ୍ବାଲା ଡିଭିଜନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରାଇ ବଞ୍ଜାରା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତତ୍ପରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇଥିବା, ଜୀବନହାନି ଘଟିଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ।"
#WATCH | Delhi: Chief Public Relations Officer (CPRO), Northern Railway, Himanshu Shekhar Upadhyay says, “Information was received regarding a fire in four coaches of the 12508 Karmabhumi Express, which travels from Amritsar to New Jalpaiguri, near Sarai Banjara station in the Ambala division. Due to the timely functioning of the safety system, the train stopped, and the fire is being brought under control. All senior officials have reached the spot, and there is no information about anyone being injured, any other kind of damage, or any casualties in this incident."— ANI (@ANI) November 6, 2026
କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରେଳଧାରଣା ସଫା କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
- ‘ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି’
ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୁଲିସ (GRP)ର ଏସ୍ଏଚ୍ଓ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ଥିବା ପଙ୍ଖାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବଗି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା।
- ଅମ୍ବାଲାରୁ ପଠାଗଲା ମେଡିକାଲ ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍
ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅମ୍ବାଲାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୧ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ (ARME) ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
- ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୪୦୮ (ଅମୃତସରରୁ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି)ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା କାରଣରୁ ସାନେହୱାଲ (SNL) ଏବଂ ଅମ୍ବାଲା (UMB) ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଅପ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯାଇଛି।
ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
- ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେନ୍: ୧୪୬୮୦, ୦୪୬୫୨, ୧୮୧୦୪, ୧୨୯୨୦ ଏବଂ ୧୪୬୭୪
- ଅପ୍ ଟ୍ରେନ୍: ୧୨୩୨୫, ୦୫୭୩୬ ଏବଂ ୧୪୫୦୧
ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ସରହିନ୍ଦ ଏବଂ ଲଲକାର କଲାଁ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି।