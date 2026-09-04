ETV Bharat / bharat

ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୯ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୫୮ ରୋଗୀ

ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଘାଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Fire Breaks Out At Asian Hospital In Maharashtra
ଏସିଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଛତ୍ରପତି ସାମ୍ଭାଜୀନଗର: ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଆକାଶବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏସିଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ବା କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୯ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୫୮ ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ।

ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।

Fire Breaks Out At Asian Hospital In Maharashtra
ଏସିଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଘାଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟୋରରୁମ୍‌ରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଅମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏହି ଘଟଣା ହସ୍ପିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଅମରାବତୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ୩୬ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ତଦନ୍ତ ସମିତି ଅମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲର ଏନଆଇସିୟୁରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲ NICUରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ନବଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଲକାତା ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 9 ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ

TAGGED:

HOSPITAL FIRE
FIRE INCIDENT
NICU FIRE MAHARASTRA
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଁ
MAHARASTRA HOSPITAL FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.