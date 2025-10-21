ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 6 ମୃତ, ନିଆଁରେ ଫସିଗଲେ ମା'-ଝିଅ
ଦୀପାବଳି ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ।
Published : October 21, 2025 at 1:48 PM IST
Navi Mumbai Diwali Fire Accident, ମୁମ୍ବାଇ: ଦୀପାବଳିର ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଉତ୍ସବ ଭରା ରାତି ପରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସମୟରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର କାମୋଥେ ଏବଂ ଭସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କହିଛନ୍ତି ।
ନିଆଁରେ ଫସି ମା'-ଝିଅ ମୃତ:
ନଭି ମୁମ୍ବାଇର କମୋଥେରେ ଥିବା ଆମ୍ବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହି ସୋସାଇଟିରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଓ ନିଆଁ ଦୃତବେଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜଣେ ମା' ଓ ଝିଅ ଫସିଯାଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ 5ଟି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥିଲା । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା' ଓ ଝିଅଙ୍କୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଭୋର ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ଏକ ଘଟିଥିଲା ।
ରହେଜା ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:
ସେହିପରି ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେକ୍ଟର 14ରେ ଭାସିରେ ଥିବା ରହେଜା ରେସିଡେନ୍ସିରେ 10ମ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାରେ 4ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲା ।
6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଆଁ ପାଖାପାଖି 12.30 ସମୟରେ ସେକ୍ଟର 14ରେ ଭାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା MGM କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ରହେଜା ରେସିଡେନ୍ସିର 10ମ ମହଲାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 11 ଓ 12 ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ 2ଜଣ ମହିଳା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ 6 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ 40 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, 8ଟି ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚିଥିଲେ । ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସରିଥିବାର ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।