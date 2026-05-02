ଆପ୍ ଛାଡିଥିବା ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କୁ ଝଟ୍କା, ହୋଇପାରନ୍ତି ଗିରଫ
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
Published : May 2, 2026 at 12:35 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ଛାଡିଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ । ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଦୁଇଟି ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ ।
ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ
25 ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସମେତ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଓ ଅନ୍ୟ 5 ସାସଂଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ ଏବଂ ବିକ୍ରମଜିତ ସାହାନି ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମିଳିତ ଭାବରେ 7 ସାସଂଦଙ୍କ ଦଳ ତ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି ।
#WATCH | Delhi: Punjab Police have reportedly filed two FIRs under sections for non-bailable offences against Rajya Sabha MP Sandeep Pathak. Both FIRs were filed in different districts of Punjab.— ANI (@ANI) May 2, 2026
In a telephone conversation with ANI, he says, " i have no idea of any fir against… pic.twitter.com/CmVSCFBbq8
ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କୁ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ 'ଚାଣକ୍ୟ' ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସନ୍ଦୀପ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରଣନୀତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ, କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦଳର 'ଚାଣକ୍ୟ' ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ।
ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ:
ସମୟ ବିତିବା ସହିତ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜାବର ଦାୟିତ୍ୱ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 2025 ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥିଲା । ଛତିଶଗଡ଼ର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ।
ସମ୍ପ୍ରତି AAP ଛାଡିଥିବା ଶିଳ୍ପପତି ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତେଜ କରିଛି । ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (PPCB) ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଳା ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା; ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।
ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି
ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି, ହାଇକୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (PPCB) କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ, ମେ' 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।