ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ; ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ କୋଟି ଭୋଟର
Assam SR : ଆସାମ ସିଇଓଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ ନାଁ ବାଦ ଦେବାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୨,୪୯,୫୮,୧୩୯ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
Published : February 10, 2026 at 9:14 PM IST
Assam SR ଗୁଆହାଟି: ଆସାମ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯାହା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (SR) ଶେଷ କରିଛି । ଆସାମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଆସାମ ସିଇଓଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୨,୪୯,୫୮,୧୩୯ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୧,୨୪,୮୨,୨୧୩ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଓ ୧,୨୪,୭୫,୫୮୩ ମହିଳା ଭୋଟର ଏବଂ ୩୪୩ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଭୋଟରମାନଙ୍କରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା SR କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ୧୦.୫୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘର ଘର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨.୫୨ କୋଟି ଥିଲା । ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ, ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨,୫୨,୦୧,୬୨୪ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୧,୨୫,୭୨,୫୮୩ ପୁରୁଷ, ୧,୨୬,୨୮,୬୬୨ ମହିଳା ଏବଂ ୩୭୯ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ଭୋଟର ଥିଲେ ।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାବି ଏବଂ ଅବଜେକସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବିଲୋପ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ସିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ECIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭୋଟର ଡାଟାବେସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ SR ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 2026 ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୂଳ ଭୋଟର ତାଲିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: 103 ଆସନ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଆସାମ ଓ ପିୟୂଷଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ଦାୟିତ୍ବ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ