ବାୟୁ ସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା 'ଟପ୍ ଗନ' ଭାବନା କଣ୍ଠ; FCL ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠପଢି ଭାବନା ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
Published : August 9, 2026 at 3:32 PM IST
ଦରଭଙ୍ଗା: ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣର ଆଉ ଏକ ନାଁ ଭାବନା କଣ୍ଠ । କୌଣସି କାମ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବନା । ସାରା ଦେଶରେ ବିହାରର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫାଇଟର ପାଇଲଟ୍ ଭାବନା କଣ୍ଠଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ । ସେନାର କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ଫାଇଟର କମ୍ବାଟ୍ ଲିଡର' (FCL) କୋର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା 'ଟପ୍ ଗନ୍'
ଭାବନା ଏହି କଠିନ କୋର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫାଇଟର ପାଇଲଟ୍ । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପୂରା ଗାଁ ସହିତ ମିଥିଳାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା 'ଟପ୍ ଗନ୍' ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି।
ବିହାର ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଲେ ଭାବନା
ଭାବନା କଣ୍ଠଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବିହାର ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା ଘନଶ୍ୟାମପୁର ଇଲାକାର ବେଦ ନାରାୟଣ କଣ୍ଠଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବନା । ଦାଦା ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାବନା ସଫଳତାର ଏହି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପୁରା ମିଥିଳାଞ୍ଚଳ ତଥା ପ୍ରଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା କରି ଦେଇଛି ।
ଗାଁରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ବେଗୁସରାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଭାବନା । କାରଣ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବାପା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ପାଟଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ବାଟ ଦେଖାଇଲା ବାପା-ମା'ଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଭାବନାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ ବାପା-ମା । ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ସଫଳତା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ, ପ୍ରତିଭା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଯେ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ପାରିବ।
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା
ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠପଢି ଭାବନା ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାବନାଙ୍କ ଚାଚୀ କିରଣ ଦେବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲା । ହେଲେ ଗାଁକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲିନି । ପାଇଲଟ ହେବା ପରେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି । ତାର ଏହି ସଫଳତାରେ ପୁରା ବାଓରା ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । ବାୟୁ ସେନାରେ ତାର ଏହି ସଫଳତା ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣର ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛି ।’
ଐତିହାସିକ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ର ଅଂଶ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2015ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ ଖୋଲିଥିଲେ । 2016 ଜୁନରେ ବାୟୁସେନାକୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳି ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ମିଳିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଭାବନାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅବନା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏବଂ ମୋହନା ସିଂହ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ । ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫିସର ଭାବେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ମିଗ୍-୨୧ ବାଇସନ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ସୋଲୋ ଉଡ଼ାଣ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ରେ ସେ 'ମିଗ୍-୨୧ ବାଇସନ୍' ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ସୋଲୋ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଭାବନା । ମେ' ୨୦୧୯ରେ ସେ ମିଗ୍-୨୧ ବାଇସନ୍ରେ 'ଡେ ଅପରେସନ୍ କୋର୍ସ' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନାଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁଖୋଇରୁ ଟପ୍ ଗନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା
ମିଗ୍-୨୧ ବାଇସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ 'ସୁଖୋଇ-୩୦ ଏମ୍କେଆଇ' (Su-30 MKI) କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭାବନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଫାଇଟର କମ୍ବାଟ୍ ଲିଡର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ 'ଟପ୍ ଗନ୍' ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Analysis | ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ବିଶ୍ୱ ବଦଳିବା ସହ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ; ଯିଏ ଶିଖିବ, ସେ ଜିତିବ': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି