ପୁଅକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ସହି ପାରିଲେନି ମା', ତିଆରି କଲେ ମନ୍ଦିର
Published : December 10, 2025 at 5:39 PM IST
ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଭରମ: ଖାଲି ପତ୍ନୀପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୁଏନି ତାଜମହଲ ପରି ସ୍ଥାପତ୍ୟ । ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି । ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦର ହେଉଛି ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଭରମ ନିକଟସ୍ଥ ବେଦ ସାଇ ଦତ୍ତ ମନ୍ଦିର । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପଡି ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାତ୍ର 13ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂରା ପରିବାର ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା । ତେବେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଭଲାପାଇବା ତଥା ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଭରମରେ ରୁହନ୍ତି କନ୍ଦିମଲ୍ଲା ବେଣୁଗୋପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ । ପୁଅ ବେଦସାଇ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଓ ଝିଅ ତେଜସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର । 2016ରେ ବେଦସାଇ ଦତ୍ତ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ତା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ପିତାମାତା। ବିଶେଷକରି ମାଆ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଯେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଲେ । ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦମ୍ପତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବାପା-ମା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବେ।
ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବିଲେ, ପୁଅର ସ୍ମତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସେବାରେ ପରିଣତ କରିବେ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରତି ମାସର 5 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଦିନ ସେମାନେ ଭକ୍ତ, ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କହୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ତାର ଏକ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ଏହାର ନାମ ବେଦ ସାଇ ଦତ୍ତ ମନ୍ଦିର ରଖିଛୁ । ’
ଏହି ମନ୍ଦିର ପିତାମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏହି ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଥର, ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇନି ବରଂ ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ରଜ୍ଜୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି।
