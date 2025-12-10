ETV Bharat / bharat

ପୁଅକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ସହି ପାରିଲେନି ମା', ତିଆରି କଲେ ମନ୍ଦିର

ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପଡି 13ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପୁଅ ପ୍ରତି ଭଲାପାଇବା ତଥା ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

Temple built in memory of son
ପୁଅର ସ୍ମୃତିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ମା (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଭରମ: ଖାଲି ପତ୍ନୀପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୁଏନି ତାଜମହଲ ପରି ସ୍ଥାପତ୍ୟ । ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି । ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦର ହେଉଛି ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଭରମ ନିକଟସ୍ଥ ବେଦ ସାଇ ଦତ୍ତ ମନ୍ଦିର । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପଡି ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାତ୍ର 13ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂରା ପରିବାର ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା । ତେବେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଭଲାପାଇବା ତଥା ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଭରମରେ ରୁହନ୍ତି କନ୍ଦିମଲ୍ଲା ବେଣୁଗୋପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ । ପୁଅ ବେଦସାଇ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଓ ଝିଅ ତେଜସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର । 2016ରେ ବେଦସାଇ ଦତ୍ତ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ତା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ପିତାମାତା। ବିଶେଷକରି ମାଆ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଯେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଲେ । ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦମ୍ପତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବାପା-ମା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବେ।

Temple built in memory of son
ପୁଅର ସ୍ମୃତରେ ମନ୍ଦିର (Eenadu)

ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବିଲେ, ପୁଅର ସ୍ମତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସେବାରେ ପରିଣତ କରିବେ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରତି ମାସର 5 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଦିନ ସେମାନେ ଭକ୍ତ, ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି।

Sridevi, a resident of East Godavari, who lost her son (
ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଭରମ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀଦେବୀ (Eenadu)

ଶ୍ରୀଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କହୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ତାର ଏକ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ଏହାର ନାମ ବେଦ ସାଇ ଦତ୍ତ ମନ୍ଦିର ରଖିଛୁ । ’

ଏହି ମନ୍ଦିର ପିତାମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏହି ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଥର, ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇନି ବରଂ ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ରଜ୍ଜୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି।

Temple built in memory of son
ପୁଅର ସ୍ମୃତିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ମା (Eenadu)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘରସଂସାର; କୋର୍ଟରେ ହେଲା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତରେ ୟୁକ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

TAGGED:

FAMILY BUILT TEMPLE
TEMPLE IN MEMORY OF SON
VED SAI DUTT TEMPLE
VED SAI DUTT TEMPLE OF ANDHRA
TAJ MAHAL BUILT BY A MOTHERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.