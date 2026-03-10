ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ ହୋଟେଲ-ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ୍
ଭାରତରେ ଘୋର ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ । LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଠପ୍ । ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ହୋଟେଲ୍ ।
Published : March 10, 2026 at 10:22 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତରେ ଉପୁଜିଲାଣି ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ । ବଡ଼ ସହରରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଗ୍ୟାସର ଘୋର ଅଭାବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ ହୋଟେଲ-ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ନଆସିଲେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ । ତେବେ ଗ୍ୟାସ ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସଙ୍କଟ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ-
LPG ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ହୋଟେଲ । LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ହଠାତ୍ ବାଧା ଉପୁଜିବାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ-
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି । ଯାହା ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିପାରେ ।