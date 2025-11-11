'ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର' ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ
ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ଓ ଭୟର ବାତାବରଣରେ ଲୋକେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ।
Published : November 11, 2025 at 4:26 PM IST
ଲେଖକ: ସନ୍ତୁ ଦାସ
Delhi Blast, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର 1ନଂ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ସୋମବାର ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ତଥା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଚାରିଆଡେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତ ଶରୀର ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଲୋକେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଥିବାର ଭୟଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖଣାହାରୀ ନିଜର ଅନୁଭବ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi: " i saw the flames from my house and then came down to see what had happened. there was a loud explosion. i live nearby," said local resident rajdhar pandey pic.twitter.com/mPVLWdxLPP— ANI (@ANI) November 10, 2025
ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରର ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ:
ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି କରି ଯାଉଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ । ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି । ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସୁ ନଥିଲେ । ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣିଆଣିଥିଲି । ମାତ୍ର କାହାର ଶରୀର ଏକତ୍ର ନଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।"
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort | " when we saw someone's hand on the road, we were absolutely shocked. i can't explain it in words..." said a local to ani pic.twitter.com/vmibMbPFUk— ANI (@ANI) November 10, 2025
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା HR26 CE 7674 ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବିଶିଷ୍ଟ କାର ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଦିମ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ।’
ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୋଷ:
କିଛି ଦେଖଣାହାରୀ ଏପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ସେଠାରେ କେବଳ 2 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବାହିନୀ 10 ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ କାଚ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ।
#WATCH | Delhi: " i never heard such a loud explosion ever in my life. i fell three times due to the explosion. it felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ani https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6— ANI (@ANI) November 10, 2025
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରି ପରିବେଶ:
ଜଣେ ବ୍ଲଗର ସୁନିଲ ସେଠୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,"ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରଟି ଦୋହଲି ଉଠିଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କଳାଧୂଆଁ ଉଠିବାର ଦେଖିଥିଲୁ । ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମୃତଶରୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଏକ ଆଖି ଓ ହାତ ପଡ଼ିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖି ଥିଲି । କାର ଗୁଡ଼ିକ ହୁତହୁତ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲେ ।"
କେତେକ ଲୋକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମନେ କରିଥିଲେ:
ବ୍ଲଗର ସୁନିଲ ସେଠୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାବି ନେଇଥିଲେ । କେହି କେହି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ।" ଜଣେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଥିବାର କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ।"
ଜାମା ମସ୍ଜିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭାବ:
କଶ୍ମୀରୀ ଗେଟର ଜଣେ ନିବାସୀ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜପୁତ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଜାମା ମସ୍ଜିଦ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଖିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡୁଥିଲେ । ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ।"
ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଫୋରେନ୍ସିକ ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଗେଟ 1 ନଂ ନିକଟରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଯାଇଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଅଟୋ ଓ କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲା । ଚାରି ଆଡ଼େ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ