ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ତିନି ସେନାର ସମନ୍ବୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା: ମୋଦି

ଭାରତ ମାଓ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ବାରଦେଶରେ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନତା ଆମ ଦ୍ବାରକୁ ଠକ ଠକ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଏମ ।

Prime Minister Narendra Modi addresses the Indian Navy personnel during Diwali celebration aboard INS Vikrant
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read
ପାନାଜି: ଗୋଆ ଏବଂ କରଓ୍ବାର କୋଷ୍ଟାଲରେ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ନୌବୀରଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସମ୍ବୋଧନରେ ନୌବୀରଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦି । ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ତିନି ସେନା ମଧ୍ଯରେ ଅସାଧାରଣ ସମନ୍ବୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ମୋଦି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ମାଓବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଦୂର କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ନୌବୀରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ମୋଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ INS ବିକ୍ରାନ୍ତ କେବଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା 21 ଶଦାବ୍ଦୀର ଭାରତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରତିଭା, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ । ଭାରତର ନୌସେନାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ ।

ଭାରତ ମାଓ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ବାରଦେଶରେ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନତା ଆମ ଦ୍ବାରକୁ ଠକ ଠକ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଏମ । "ପୂର୍ବରୁ 125ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ଆତଙ୍କ କବଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖସି ଆସିଛି । 90 ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମାଓ ହିଂସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ।"

ମୋହି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପାରନୀକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । 2014 ପରଠାରୁ ଆମର ଜାହାଜ କାରଖାନା ଗୁଡିକ 40ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ବୁଡାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମୋସ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-Analysis:ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନି ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଧମକ, ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କର ନଚେତ ବଦଳିଯିବ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, 26 ବାୟୁବୀରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ

OPERATION SINDOOR
INS VIKRANT
PM MODI CELEBRATES DIWALI
ARMED FORCES PERSONNEL
