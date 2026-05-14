Explainer : ବଦଳୁଛି ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ : କାହିଁକି ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହେଉଛି 'ହିଟୱେଭ୍‌', ଯାହା ଏବେ କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବିଦର୍ଭରେ ସୀମିତ ହୋଇ ନାହିଁ

ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ଅଧିକ ଉଷ୍ଣ ଦିନବେଳାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସହ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛି। ରିପୋର୍ଟ- ପ୍ରାଜକ୍ତା ପଲ୍

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟୁଛନ୍ତି ((File/IANS))
Published : May 14, 2026 at 5:27 PM IST

ମୁମ୍ବାଇ : ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୃତିରେ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ହିଟୱେଭ୍‌ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶର ରାଜସ୍ଥାନ, ବିଦର୍ଭ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପମାତ୍ରାର ତୀବ୍ରତା, ଅବଧି ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସର ଗତ କିଛି ଦଶକରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକୋଲା ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହିଟୱେଭ୍‌ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିବାବେଳେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ‘warm night’ ବା ଉଷ୍ଣ ରାତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍‌ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ଉଷ୍ମ ଦିନବେଳା ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଭାରତରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା, ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସର ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବ୍ୟାପୁଛି (ETV Bharat)

ମାତ୍ର ୧ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଯାହା ବଦଳାଇଦେଲା ପରିସ୍ଥିତି

ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ ଅଫ୍‌ ଟ୍ରପିକାଲ୍‌ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି, ଆକାଡେମି ଅଫ୍‌ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେଟିଭ୍‌ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍‌ ରିମୋଟ୍‌ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟରର ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୮୧ ରୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ୧ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଭଳି ଜନବହୁଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତର। ଉଷ୍ମ ଚାପ, ଫସଲ କ୍ଷତି, ଜଳକଷ୍ଟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ।

IMD ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ଉପରେ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ଉପରେ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ଉପରେ ରହିଲେ ହିଟୱେଭ୍‌ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣଠାରୁ ୬.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେଲେ ତାହାକୁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

Maharashtra's Akola district was recorded among the hottest places in the world, with temperatures soaring around 44 degree Celsius (ETV Bharat)

ଦେଶର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ

ଗତ ୪ ଦଶକରେ ହିଟୱେଭ୍‌ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସର ଅନେକ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୯୮୧–୨୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୧.୯ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କି.ମି. ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ୨୦୦୧–୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବଢ଼ି ୧୮.୧ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କି.ମି. ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ କେବଳ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ଗଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳକୁୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଉଷ୍ମ ରହୁଛି।

କେମିତି ବଦଳିଲା ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ?

  • ୧୯୮୦ ଦଶକ - ହିଟୱେଭ୍‌ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସୀମିତ ଥିଲା
  • ୧୯୯୦ ଦଶକ - ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା
  • ୨୦୦୦ ପରେ - ପୂର୍ବ ଓ ଉପକୂଳ ଭାରତରେ ହିଟୱେଭ୍‌ ଘନଘନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା
  • ୨୦୧୧–୨୦୨୦ - ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୪ରୁ ୧୦ ଦିନ ହିଟୱେଭ୍‌ ରେକର୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣାଗଲା
India is no longer facing just hotter afternoons; it is dealing with a prolonged and evolving public health crisis (ETV Bharat)

ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଟୱେଭ୍‌ କାହିଁକି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ?

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସମସ୍ୟା କେବଳ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲଗାତାର କେତେକ ଦିନ ଧରି ସମାନ ଗରମ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରହିବା। ଦିନ ଓ ରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଲେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଥିରୁ ହିଟ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‌, ହୃଦରୋଗ, କିଡ୍‌ନି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ହୃଦ୍‌ରୋଗ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିଜ୍‌ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ରହୁଛନ୍ତି।

ବଢ଼ୁଛି ‘ହଟ୍‌ ନାଇଟ୍‌’ ଆଶଙ୍କା

ସାଧାରଣତଃ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କଙ୍କ୍ରିଟ୍‌ ଘର, ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଓ ଗଛର ଅଭାବ ଦିନର ତାପକୁ ଧରିରଖୁଛି। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଥିବାରୁ ସହର ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ରହୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ IMD ଏବେ ‘ୱର୍ମ ନାଇଟ୍‌’ କିମ୍ବା ‘ହଟ୍‌ ନାଇଟ୍‌’ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରୁଛି।

କାହିଁକି ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 'ହିଟ୍‌ ଟ୍ରାପ୍‌' ?

ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ; ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିବା, କଙ୍କ୍ରିଟ୍‌ ଅଞ୍ଚଳ ବଢ଼ିବା, ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଘନ ଜନବସତି, ଟିଣ୍‌-ଛାତଘର ଓ ACର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର। AC ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଅଧିକ ତାପ ଛାଡ଼ୁଥିବାରୁ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି।

ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ

ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ‘ହିଟ୍‌ ଆକ୍ସନ୍‌ ପ୍ଲାନ୍‌’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ‘ହିଟ୍‌ ଆକ୍ସନ୍‌ ପ୍ଲାନ୍‌’ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦେଶର ହିଟୱେଭ୍‌ ଓ ଜଳବାୟୁଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 'Zero Casualty Disaster Management' ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି

  • ଉନ୍ନତ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ
  • ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ଜଳ ସଞ୍ଚୟ
  • ଚେକ୍‌ ଡ୍ୟାମ୍‌ ଓ ଭୂଜଳ ପୁନର୍ଭରଣ (Groundwater Recharge)
  • ବିପଦ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ହିଟୱେଭ୍‌ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ସୁଧାର ଆସିଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅଞ୍ଚଳଭିତ୍ତିକ ତାପମାତ୍ରା ମ୍ୟାପିଂ, କୁଲ୍‌ ରୁଫ୍‌ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛାୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାତିର ତାପକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଯୋଜନା ଅନ୍ତତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ ହେଉଛି; ହିଟୱେଭ୍‌ ଏବେ କେବଳ ମେ'କିମ୍ବା ଜୁନ୍‌ ମାସର ସ୍ବଳ୍ପକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜଳବାୟୁ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟର ରୂପ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ସହରର ଢାଞ୍ଚା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାକୁ ଏବେଠାରୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

