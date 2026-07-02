ETV Bharat / bharat

Explained: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେନା ଗଠନରେ ନୂଆ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ 'VIJAY' ରୋଡମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ?

ନୂଆ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଧୀରଜ ସେଠ 'VIJAY' ନାମକ ପାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରୀୟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସତର୍କତା, ନୂତନତ୍ୱ, ସମନ୍ୱୟ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା

NEW ARMY CHIEF PLANS
Lt Gen Dhiraj Seth during a ceremony marking his assumption of charge as the new Chief of the Army Staff (COAS), at the South Block, in New Delhi. (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 7:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ନୂତନ ସେନା ପ୍ରମୁଖ (COAS) ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇପାରୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହିନୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୂରଦର୍ଶୀ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

୩୧ତମ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଜେନେରାଲ ସେଠ 'VIJAY' ନାମକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରୀୟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ; ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଅପନାଇବା ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରଖିବା।

  • ଜେନେରାଲ ସେଠ କାହିଁକି 'VIJAY' ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଆଣିଲେ ?

ଜେନେରାଲ ସେଠ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାମରିକ ଯୋଜନାକାରୀମାନେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ଡ୍ରୋନ୍, ସାଇବର ଯୁଦ୍ଧ, ମହାକାଶ ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷମତା ଓ ଦୀର୍ଘ-ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ନିଜର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହ ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ।"

NEW ARMY CHIEF PLANS
What Is 'VIJAY' Roadmap That New Army Chief General Dhiraj Seth Plans To Use To Develop A Future-Ready Force (ETV Bharat Graphics)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି "ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସକ୍ଷମ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବହୁମାତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ ସେନା ଗଠନ କରିବା।" ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 'Decade of Transformation (2023-2032)' ପଦକ୍ଷେପ ସହ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ, ଯାହା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି।

  • 'VIJAY'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

V: Vigilance and Readiness (ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି)

ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଭାରତର ସୀମାରେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେନାକୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା। ଜେନେରାଲ ସେଠ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସୀମା ଏବଂ ଆସନ୍ନ ବିପଦ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାୟ ରଖିବୁ।"

I: Innovation and Transformation (ନବସୃଷ୍ଟି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ)

ସେନାପ୍ରମୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନତ୍ୱ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କିଣିବାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମରିକ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉ। ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧନୀତି, ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନବସୃଷ୍ଟି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ କ୍ଷମତା ବିକାଶର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବ।"

J: Jointness and Integration (ସମନ୍ୱୟ ଓ ଏକୀକରଣ)

ଆଧୁନିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ସମନ୍ୱୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଜେନେରାଲ ସେଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବୁ।"

A: Aatmanirbharta (ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା)

ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜେନେରାଲ ସେଠ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ବିକଶିତ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସେନା ଗଠନ କରିବୁ।" ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମାଧାନରେ ଜିତିବା ହିଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

NEW ARMY CHIEF PLANS
General Dhiraj Seth inspects the Guard of Honour during a ceremony marking his assumption of charge as the new Chief of the Army Staff (COAS), at the South Block, in New Delhi. (PTI)

Y: Yoddha First (ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ)

ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୈନିକ। ଜେନେରାଲ ସେଠଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'Yoddha First' କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଗ୍ନିବୀରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ ସେନା ସଦସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପରିଭାଷାରେ ନୂତନ ଅଗ୍ନିବୀରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା।" ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ।

  • ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ଭାରତ ଏବେ ଏକପଟେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ସେଠଙ୍କ ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତିର ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ସରକାରଙ୍କ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭' ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ।

  1. ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା
  2. ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଆଧୁନିକୀକରଣ
  3. ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ
  4. ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା
  5. ସୈନିକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା
NEW ARMY CHIEF PLANS
Chief of the Army Staff General Dhiraj Seth signs the visitor's book at the National War Memorial on assumption of the appointment, in New Delhi. (PTI)
  • ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେନାପ୍ରମୁଖ କ'ଣ କହିଲେ ?

ଜେନେରାଲ ସେଠ ଏହାକୁ "ଗର୍ବ ଓ ବିନମ୍ରତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ 'କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ' ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।" ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ସେନାପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବସୂରୀ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଏକ "ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସୁଦୃଢ଼ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବାହିନୀ"ରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ 'VIJAY' ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ସଫଳତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେବ। 'ଜୟ' ହିଁ 'ବିଜୟ'ର ପଥ ଦେଖାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।"

NEW ARMY CHIEF PLANS
General Dhiraj Seth salutes his father and Lt Gen (Retd) Krishna Mohan Seth, who retired in 1997 after a distinguished career that included commanding the XXI Strike Corps and the III Corps, during a ceremony marking the former's assumption of charge as the new Chief of the Army Staff (COAS), at the South Block, in New Delhi. (PTI)
  • ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ସେନାପ୍ରମୁଖ

୩୧ତମ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ଲକରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେ. ଏମ୍. ସେଠଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ, ରିୟର ଆଡମିରାଲ ରବନୀଶ ସେଠ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦୁଇ ପିଢ଼ିର ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ଜେନେରାଲ ସେଠ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକକୁ ଯାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଭାରତୀୟ ସେନାର ୟୁନିଫର୍ମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ‘ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍’ ସଂସ୍କାରରେ କ’ଣ ବଦଳିଲା ?

TAGGED:

NEW ARMY CHIEF GENERAL DHIRAJ SETH
VIJAY ROADMAP
FUTURE READY FORCE
NEW ARMY CHIEF PLANS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.