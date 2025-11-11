Exit Poll 2025: ଆସିଲା ବୁଥ୍ ବାହୁଡା ମତ, NDAକୁ ବହୁମତ
ସରିଲା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଇଭିଏମରେ ସିଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । କଣ କହୁଛି ଏକଜିଟ ପୋଲ ।
Published : November 11, 2025 at 7:14 PM IST
ପାଟନା (ବିହାର): ସରିଲା ମତଦାନ ଆସିଲା ଆକଳନ । ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121 କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 122ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡିଛି । ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1314 ଓ 1302 (ମୋଟ୍ 2616) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମରେ ସିଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 64. 46 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 67.14 ପ୍ରତିଶତ ସହ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଥର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ନିଜ ନେତା ବାଛିଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା । ଏଥର ମହାମେଣ୍ଟ ବନାମ ଏନଡିଏରେ କାହାର ବାଜିମାତ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ପୁରା ଦେଶର ନଜର । ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏକଜିଟ ପୋଲ ଆକଳନ ।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଏକଜିଟ ପୋଲ:
ମାଟ୍ରିଜ- ଆଇଏଏନଏସ (MATRIZE-IANS)
ମାଟ୍ରିଜ- ଆଇଏଏନଏସ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆକଳନ ଜାରି କରିଛି । ଏହା ଏନଜଡିଏ ବହୁମତରେ ଜିତିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଚ କରିଛି । ମାଟ୍ରିଜ- ଆଇଏଏନଏସ ଏକଜିଟ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏନଡିଏକୁ 147-167 ଓ ମହାମେଣ୍ଟକୁ 70-90 ସିଟ ମିଳିପାରେ ।
ଚାଣକ୍ୟ ଏକଜିଟ ପୋଲ:
ଚାଣକ୍ୟ ଏକଜିଟ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଏନଡିଏ ଜିତ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି । ଏନଡିଏକୁ 130- 138 ସିଟ ଓ ମହାମେଣ୍ଟକୁ 100-108 ସିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ 3-5ଟି ସିଟ ମିଳିପାରେ ।
ପିପୁଲ୍ସ ଇନସାଇଟ ଏକଜିଟ ପୋଲ ଆକଳନ:
ପିପୁଲ୍ସ ଇନସାଇଟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନଡିଏ ବହୁମତରେ ଜିତିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି । ଏନଡିଏକୁ 133-148, ମହାମେଣ୍ଟକୁ 87-102, ଜନ ସୁରଜ ପାର୍ଟି (JSP)କୁ 0-2, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ 3-6ଟି ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକଳନ:
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଜିଟ ପୋଲ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏନଡିଏ ବହୁମତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରେ । 243 ଆସନରୁ ଏନଡିଏକୁ 147-167, ମହାମେଣ୍ଟକୁ 70-90 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ 2-6ଟି ଆସନ ମିଳିପାରେ ।
ଏକଜିଟ ପୋଲ କେବଳ ଆକଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଏନଡିଏ ବନାମ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ କାହାର ଜିତ ହେଉଛି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଜନତା ସୁନା କଳସ ଢାଳିଛନ୍ତି ଓ କାହାକୁ ଭରଷିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିବ ।
ଏକଜିଟ ପୋଲ କଣ:
ଏକଜିଟ ପୋଲ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ । ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମୁଡକୁ ଦେଖି ଏକଜିଟ ପୋଲ ରେଜଲ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...