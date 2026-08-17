କରୁଣାରୁ ନେତୃତ୍ୱ... ସର୍ଜନ୍ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଆରତି ସରିନ୍: ETV ଭାରତ ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ ୪୦ ବର୍ଷର ସାମରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା
ଭେଟେରାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମରିକ ଚିକିତ୍ସାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ସର୍ଜନ୍ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଆରତି ସରିନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି।
Published : August 17, 2026 at 6:03 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମରିକ ସର୍ଜନ୍ ଭାବେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା (AFMS)ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DG) ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଜନ୍ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଆରତି ସରିନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ (PVSM)ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ସୈନିକ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଭେଟେରାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମରିକ ଚିକିତ୍ସାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା ନେଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆରତି ସରିନ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ନିଜର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କ୍ୟାରିୟର, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାମରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ସାକ୍ଷାତକାରର ଅଂଶବିଶେଷ
ETV Bharat: ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ ଥିଲା?
ଆରତି ସରିନ୍: ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ତିନୋଟି ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୋର ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମର ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେବାରତ ସୈନିକ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଭେଟେରାନ୍ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚିକିତ୍ସାସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି।
ETB: ଆପଣ AFMSର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଦିଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ?
ଆରତି ସରିନ୍: ନା! କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଦିଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ କେବଳ ନିଜ କାମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର୍ମ୍ଡ ଫୋର୍ସେସ୍ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଲି, କେହି ମୋତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଅଫିସ୍ର ଖୁବ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୩୮ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା।
ETB: AFMSର ପ୍ରଥମ ମହିଳା DG ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମହିଳାମାନେ ଭଲ ପରିଚାଳକ ଓ ନେତା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା DG ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା?
ଆରତି ସରିନ୍: AFMSରେ ୧୯୫୦ ଦଶକରୁ ମହିଳାମାନେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଜର ଜେନେରାଲ୍ ଥିଲେ ମେଜର ଜେନେରାଲ୍ ନିର୍ମଳା ହୁଜା। ୧୯୮୭ରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ୯୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର କମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ୨୦୦୪ରେ ପ୍ରଥମ ତିନି-ତାରକା ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସର୍ଜନ୍ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ପୁନିତା ଆରୋରା ଆସିଥିଲେ। ସେ AFMCର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ନେଭି) ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ତିନି-ତାରକା ଅଧିକାରୀ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ୍ ପଦ୍ମା ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଏୟାର) ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଇତିହାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଏହା କେବଳ ପଦବୀ ଖାଲି ହେବା, ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।
ETB: ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ AFMS ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହ କିପରି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଉଛି?
ଆରତି ସରିନ୍: ଆମେ ଟ୍ରମା କେୟାର୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ କେୟାର୍—ଉଭୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ଟି ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍, ପଏଣ୍ଟ-ଅଫ୍-କେୟାର୍ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ଟି କେୟାର୍ ଯୋଗାଇବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆହତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମୟ କମାଇବା ସହ ଆମେ କ୍ରସ୍-ଟ୍ରେନିଂ ବଢ଼ାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇପାରିବେ। ଆମେ ବ୍ୟାଟଲଫିଲ୍ଡ ନର୍ସିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଥୀ ଆହତ ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ।
ETB: ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ AFMS କିପରି କାମ କରୁଛି?
ଆରତି ସରିନ୍: ଆମର ଟ୍ରେନିଂରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା, ଉଭୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ETB: AFMS ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଗବେଷଣା ଏବଂ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ?
ଆରତି ସରିନ୍: ନିକଟରେ ଆମକୁ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ICMR, IIT ଚେନ୍ନାଇ, IIT କାନପୁର, IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ସହ ଆମର ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ଗବେଷଣାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋପନୀୟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ DRDO ସହ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।
ETB: COVID-19 ସାରା ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା AFMS କିପରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା?
ଆରତି ସରିନ୍: ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଅଜଣା ପାଥୋଜେନ୍କୁ ନେଇ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆହ୍ୱାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ଥିଲା ମାନବୀୟ ଭୂମିକା। ଆମ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆମର ଅଣ-ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ସଙ୍କଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଚିକିତ୍ସାସେବା ଉପରେ ଦେଇପାରିଥିଲୁ।
ETB: COVID ସମୟର ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଅଛି କି, ଯାହା ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି?
ଆରତି ସରିନ୍: ହଁ। ୨୦୨୧ରେ COVIDର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଶୀର୍ଷ ସମୟରେ ମୁଁ ୮୭୫ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ INHS ଅଶ୍ୱିନୀର କମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରି ଜାମନଗରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲୁ। ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ସେଠାକାର ଅଣ-ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ କଲେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା।
ETB: ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଏବଂ ଗାମା ନାଇଫ୍ ସର୍ଜରୀରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା?
ଆରତି ସରିନ୍: ଗାମା ନାଇଫ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତା ଭିତ୍ତିକ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଦେବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ବାଛିବା। ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ମାନବୀୟ ସହାୟତା ମିଶନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରଣା ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ।
ETB: ସାମରିକ ଚିକିତ୍ସାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ AI କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
ଆରତି ସରିନ୍: ବିଶେଷ କରି ପାଥୋଲୋଜି ଏବଂ ରେଡିଓଲୋଜିରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଜଟିଳ ମାମଲାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ସହିତ AI ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ କାଗଜପତ୍ର କାମର ଭାର କମାଇବ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ AI ନେଇନେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ।