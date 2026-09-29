ETV Bharat / bharat

ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ: ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ CISF ଯବାନ

ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବରଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଆମିର ତନ୍ତ୍ରେ

Representational Image
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 9:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JK Kathua CISF Personnel Killed In Fratricide, ଜମ୍ମୁ: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଶୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 'ସେୱା ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ'ରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ (fratricide) ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍ (CISF)ର ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଟିଭି ଭାରତ (ETV Bharat)କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଣଜିତ୍ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ସ୍ଥିତ ସେୱା ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସର ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍‌ର ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।" ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ମାଶକା ସ୍ଥିତ ସେୱା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିବାଦ ପରେ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍‌ର ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏନଏଚପିସି (NHPC) ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।"

ମୃତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ, ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହ, କନଷ୍ଟେବଳ ରଫିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଦେଶ ସିଂହଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

'ଫ୍ରାଟ୍ରିସାଇଡ୍' (fratricide) କ’ଣ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ପକ୍ଷର ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କୁ ଭୁଲବଶତଃ ହତ୍ୟା କରିବା; ଏହାକୁ "ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାୟାର୍" (friendly fire) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମାନ ବାହିନୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଧି ଛୁହିୟା ଘାଟୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ: ଫାୟାରିଂ କରି ଫିଲ୍ମ ଶୈଳୀରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସାଇ ନେଲେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ, 10 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ବି ବଞ୍ଚିଲାନି ଜୀବନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CISF PERSONNEL KILL
JK KATHUA CISF PERSONNEL
CISF ଯବାନ ପରସ୍ପର ଗୁଳିବିନିମୟ
ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀର ସିଆଇଏସଏଫ ଯବାନ ମୃତ୍ୟୁ
CISF PERSONNEL DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.