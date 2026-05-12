ETV Bharat / bharat

'ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଫି ବିନା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରାଯିବ': NTA ଡିଜି

NEET UG 2026 ପେପର୍ ଲିକ୍: ଘଟଣାରେ ନାସିକ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।

National Testing Agency (NTA) Director General Abhishek Singh
National Testing Agency (NTA) Director General Abhishek Singh (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନଲ ଚେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସିଂହ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET-UG 2026 ପେପର୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ "ଧରାଯିବ ଏବଂ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ", କାରଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଫି ବିନା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରାଯିବ ।

ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମାମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ।

"ଆମେ ମାମଲାଟିକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ନପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ । ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରାଯିବ," ବୋଲି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଏବଂ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ । ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ NTAର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ ।

"ଆମେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଫି ଆଦାୟ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଫି ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିବୁ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ନାତକ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଜେନ୍ସି 7 ମେ ରାତିରେ ଜଣେ ହ୍ୱିସଲ୍‌ବ୍ଲୋୟରଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ।

"7 ମେ ରାତିରେ, ଆମେ ଜଣେ ହ୍ୱିସଲ୍‌ବ୍ଲୋୟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍‌ସଆପ୍ ମେସେଜ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସିଂହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, NTA ତା'ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ କଥିତ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା PDF ଗୁଡ଼ିକ ମେ 3ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ । "ସେହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସେହି PDF ଗୁଡ଼ିକ ମେ 3 ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆମର କାମ ଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଲା ଯେ 1 ମେ ଏବଂ 2 ମେ'ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫୋନରେ PDF ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ବିକାଶକୁ ଏଜେନ୍ସିର "ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି"ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଖଣ୍ଡତା ସହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । "ଏହା ଆମର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା । ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପୃଥକ ଭାବେ ସୂଚିତ କରାଯିବା ତାରିଖଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।

NEET UG 2026 ପେପର୍ ଲିକ୍ ସହିତ ଆସିଛି ନାସିକ୍ କନେକ୍ସନ

NEET UG ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସରକାର ଅନିୟମିତତାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ CBIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ 16 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ନାସିକ୍ ପୋଲିସ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ BMS ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଡେପୁଟି କମିଶନର କିରଣ କୁମାର ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାସିକ୍ ପୋଲିସ ଅଟକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ । ସେ ନାସିକ୍ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦଗାଓଁର ବାସିନ୍ଦା ।

Nashik Deputy Commissioner of Police Kiran Kumar Chavan
Nashik Deputy Commissioner of Police Kiran Kumar Chavan (Etv Bharat)

ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର କିରଣ କୁମାର ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳେ, ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ ।"

ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଧାରରେ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପରେ, ନାସିକ୍ ପୋଲିସ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଅଟକ ରଖିଛି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରଖିଥିଲା । ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା । ତେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।

NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ମେ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତର 551ଟି ସହରରେ ଏବଂ ବିଦେଶର 14ଟି ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2.3 ନିୟୁତ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। NTA ଅନୁଯାୟୀ, ମେ 2026 ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମନୋନୀତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ : ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସିବିଆଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET-UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ପେପର ଲିକ୍ ପରେ NTAର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PAPER LEAK NASHIK CONNECTION
NEET UG 2026 PAPER LEAK CASE
NTA DG ABHISHEK SINGH
NEET UG 2026 ପେପର୍ ଲିକ୍
NEET UG 2026 PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.