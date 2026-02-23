ଆରପାରିରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଲ ରାୟ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଶୋକର ଛାୟା । ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ପରଲୋକ । ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : February 23, 2026 at 9:15 AM IST
MUKUL ROY PASSES AWAY କୋଲକାତା: ଆଖି ବୁଜିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଲ ରାୟ । ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି (ସୋମବାର) ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କାଞ୍ଚରାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ପରେ, ହାଲିଶହର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ:
ମୁକୁଲଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବାମପନ୍ଥୀ ଶିବିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ । 2009 ମସିହାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ୟୁପା (UPA) ସରକାରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପଞ୍ଚମୀ ଦିନରେ, ନେତା ନିଜାମ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତୃଣମୂଳରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁକୁଲ । ଏପରି କି ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 3 ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ କୃଷ୍ଣନଗର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ତୃଣମୂଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଶାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୁକୁଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିରେ ରହିଥିଲେ ପୁଣି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଥିଲେ ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ମୁକୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ମୁକୁଲ ରାୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ କିଛି ବର୍ଷ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ । ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓହରିଗଲେ । ସେ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚର ଆଗ ଧାଡିରୁ ପରଦା ପଛରେ ଚାଲିଗଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ