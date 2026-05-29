ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର(AC)ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଗ (CCI)ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
Published : May 29, 2026 at 2:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଗ (CCI)ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଅଧିକାରୀ ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ (80) ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ହୌଜ୍ ଖାସ୍ ବାସଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର(AC)ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବ (30 ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
Delhi: In South Delhi’s Hauz Khas area, a massive fire broke out late Wednesday night in house R-15 due to a short circuit. In the incident, 80-year-old retired IAS officer Dhanendra Kumar died of suffocation caused by smoke inhalation. pic.twitter.com/yZEX60EX3N— IANS (@ians_india) May 28, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ଗତ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବାତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୧୮ ସମୟରେ ହୌଜ ଖାସରେ ଥିବା ଧନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଘଟିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୌଜ ଖାସର ଏକ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (ପିସିଆର)କୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ACର ଇନଡୋର ୟୁନିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ।
ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋଜର ସମେତ ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡିକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
An 80-year-old retired IAS officer died while his son sustained injuries after a fire broke out at a house in south Delhi's Hauz Khas area, police said on Thursday.
ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରୁ ଧନେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି AIIMS ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧିନ ସମୟରେ ଧନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଦକ୍ଷିଣ) ଅନନ୍ତ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି, "ଧୂଆଁରେ ନିଶ୍ୱାସ ହେବାରୁ ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।"
ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରଟି ଧୂଆଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ସେପଟେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ କ୍ରାଇମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କିଏ ?
ଧନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ୧୯୬୮ ବ୍ୟାଚର ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ରହିବା ସହ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଏବଂ ଜିନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
ସେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ରରେ, କୁମାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2005ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।