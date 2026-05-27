ETV Bharat Park Campaign: ବିହାରରେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ ଚିତ୍ର ! ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ନାହିଁ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା
ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଭୟର ବାତାବରଣ । ବିହାରରୁ ସରତାଜ ଅହମ୍ମଦ, ମହମୁଦ ଆଲାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ।
Published : May 27, 2026 at 9:01 AM IST
Safe Parks Save Lives ଗୟା/ବୋଧଗୟା/ନାଳନ୍ଦା (ବିହାର): ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଭୟର ଛାୟା। ବିହାରର ଅନେକ ସହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ପରିବାର ସହ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ । କେଉଁଠି ୧୧ କେଭିର (11 KV) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଝୁଲା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦମୁଖୀ କରୁଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ପବନ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାର୍କର ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ଖେଳିବା ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା The Last Playground ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ETV Bharat ଟିମ୍, ଗୟା, ବୋଧଗୟା, ନାଳନ୍ଦା ଓ ପାଟନାର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭଙ୍ଗା ଝୁଲା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଶାସେବନ, ଆବର୍ଜନା ଓ କମି କମି ଯାଉଥିବା ସବୁଜିମା କ୍ଷେତ୍ରର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଗୟା: ପାର୍କକୁ ପାର୍କ ଭାବେ ମାନିବାକୁ ଅରାଜି ଜନସାଧାରଣ !
ଗୟାର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଓ ସବୁଜିମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି ଭଙ୍ଗା ଝୁଲା, ଝୁଲନ୍ତା ଗଛ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି। ସମ୍ପ୍ରତି ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ଚାରିପାଖରେ ଚାରିଟି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମତରେ "ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଉପଯୋଗୀ ଆଧୁନିକ ପାର୍କ ମାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ।"
ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କକୁ(Children Park) ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ୧୫୦୦ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଓପେନ୍ ଜିମ୍ ଉପକରଣ ଥିବାରୁ ସକାଳେ ମହିଳା ଓ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସେମାନକ ସହ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଝୁଲନ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ତାର ଖସି ନପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୁହା ଜାଲ ବାନ୍ଧାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହା ଜାଲ ହିଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭୟର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କହିବା କଥା " ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ।"
ହାଲୁକା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିପଡୁଛି ଗଛ:
ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନ ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ପବନ କିମ୍ବା ବର୍ଷାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଏବେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି । ସିରିସ୍ ଗଛ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗଛ ଉପଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଯଦିଓ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଜୀବନହାନୀ ଘଟିନାହିଁ, ତଥାପି ଝୁଲନ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଓ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି।
୫୦ରୁ ଅଧିକ ପାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ:
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ୫୩ଟି ୱାର୍ଡରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପାର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାର୍କର ପରିସର ଏକ ଏକର ଜାଗା ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ପାର୍କ କେବଳ ୫ରୁ ୬ ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ସୀମିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶମସେର ଖାନ କହିଛନ୍ତି, “ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପାର୍କ କହିବେ ? ଗୟାର କୌଣସି ପାର୍କକୁ ରିଏଲ୍ ପାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏରିଆ କୁହାଯାଇପାରେ।” ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କେବଳ ଦୁଇ-ତିନିଟି ଝୁଲା ଓ କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ରହିଛି । ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଓପେନ୍ ଜିମ୍ ଉପକରଣ ରହିଛି।
ଆଧୁନିକ ପାର୍କର ଅଭାବ:
ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,“ଗୟାରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ଫୁଲ ଗଛ, ପିଲାଙ୍କ ଝୁଲା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ସହ ଆଧୁନିକ ପାର୍କ ନାହିଁ।” ସେ ବ୍ରହ୍ମଯୋନୀ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ହିଲ୍ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଗୟା ପାଇଁ ବଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ Standard Operating Procedure(SOP) ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆବଶ୍ୟକ।
ନିଶାସେବନ ଓ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର:
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଲାଲଜୀ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, ଗୟାର ଅନେକ ପାର୍କ ଏବେ ଶୁଖିଲା ଖାଲି ଜମି ପରି ଲାଗୁଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଶୁକ୍ଳା ପାର୍କରେ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ମାଟି ପକାଇବା କାମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜାଦ ପାର୍କକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏବେ ଜୁଆଡ଼ି ଓ ନିଶାସକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କର ଗାର୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “କିଛି ଗଛ ଓ ଫୁଲ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ।”
ଆଜାଦ ପାର୍କକୁ ଆସିଥିବା ଦିଲୀପ କୁମାର କୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଧଗୟା ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜାଦ ପାର୍କ ଏବେ ମୂତ୍ରାଗାର ପାଲଟିଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବାରଚଟି ବିଧାୟକ ଜାଗେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ଖଲେଶଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ପାର୍କ ଅବହେଳାର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଛି । ଏହି ପାର୍କରେ ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ପିଲା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ଜୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି।
ପ୍ରଶାସନ କଣ କହୁଛି?
ଗୟା ମେୟର ଗଣେଶ ପାଶୱାନ କହିଛନ୍ତି,“ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅନେକ କାମ ହୋଇଛି । ପାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଯାଇଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଝୁଲୁଥିବା ଗଛକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ବୋଧଗୟା: ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଡାଳ ତଳେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ
ଗୟା ତୁଳନାରେ ବୋଧଗୟାରେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜୟପ୍ରକାଶ ଉଦ୍ୟାନରେ ପୁରୁଣା ଓ ଝୁଲନ୍ତା ଗଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଥିଲା। ଗୟା ଓ ବୋଧଗୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପାର୍କ କାନ୍ଥ ଓ ପରିସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି।
ନାଳନ୍ଦା: କାଗଜପତ୍ରରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି ପାର୍କ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରରେ ଭୟର ପରିବେଶ
୨୦୧୦-୧୧ ମସିହାରେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଆଠଟି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପାର୍କ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟିର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ । ଟିକୁଲିପାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକିଯାଇଛି। ଏବେ ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଆବର୍ଜନା ଓ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିରହିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନିଲ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ ଏବେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ଗୋପଙ୍କ କହିବା ହେଲା “ଏହି ଅବହେଳା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି।”
ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଆମ୍ବେର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ
ଆମ୍ବେର ଅଞ୍ଚଳର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କକୁ ଏକ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପାର୍କରେ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସମେତ ପାଣି ଓ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଥିସହ ସରକାରଙ୍କ SOP (Standard Operating Procedure) ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାର୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ଟଙ୍କା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପାର୍କର ପରିଚାଳକ ଅଜିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ପାର୍କର ଭଲ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷକରି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସୁଭାଷ ପାର୍କ: ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ !
ବିହାର ଶରିଫର ସୁଭାଷ ପାର୍କକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଓ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍କ ଭିତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପାଣି ଟାଙ୍କି କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡି ଯାଇପାରେ। ଏଥିସହ ପୁରୁଣା ଗଛ ଓ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଗଛ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ପାର୍କକୁ ଆସୁଥୁବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ାଉଛି। ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀ ହରି ଜମାଦାର କହିଛନ୍ତି,“ ଥରେ ଏକ ଝଡ଼ରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଏଠି ତିନିଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।”
ପାର୍କ ଇନଚାର୍ଜ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମହଙ୍ଗା । କାରଣ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଏବଂ ଟୋଟୋ ଚାଳକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଭଡା ଦାବି କରନ୍ତି। ରାତିରେ, ପରିସରରେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେ।
ମାମୁ-ଭାଗନା ରୋଡର ଫିଟନେସ୍ ପାର୍କ SOP ମାନକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ ଅସୁବିଧା ଓ ରାତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋକ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି।
ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଲେବର ୱେଲଫେୟାର ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଲ୍ଡେନ ପାର୍କରେ କାମ କରୁଥିବା ରକ୍ଷାଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ମାଳୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି "ମାସିକ ୧୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ତଥାପି ସେ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପାର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅସଲ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। “ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଝୁଲାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀମାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। “ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି। ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ।"
ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରାଯିବାରୁ ବିହାର ସରିଫ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର କୁମାର ନିଶାନ୍ତ ବିବେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୋ ପାଖରେ ଏହି ବିଷୟର ସୂଚନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବି। ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରାଜକୁମାର ଏସ୍ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। “ଆମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍କ SOP ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଛି। କେଉଁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାଟନାରେ ଥିବା ପାର୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ:
ଗୟା ଓ ନାଳନ୍ଦା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ପାଟନାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ । ରାଜଧାନୀର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଫା, ସୁସଂଗଠିତ ଓ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଭାବେ ରକ୍ଷାଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୬ଟି ପାର୍କ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ଖେଳପଡ଼ିଆର ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ନଗଣ୍ଯ। ୧୧୫ଟି ପାଟନା ପାର୍କ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଚଳାଉଛି। ଏଥିସହ ଖାଲି ସରକାରୀ ଜମିରେ ନୂତନ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ବିହାରରେ ପାର୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
୨୦୨୧ରେ ପାର୍କ ପରିଚାଳନାରେ ବଡ଼ ପ୍ରାଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବିହାରର ୩୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସହର ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶେଷ ପାର୍କ ଡିଭିଜନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଲଗା ପାର୍କ ଡିଭିଜନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍କ ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଓ ସହର ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବାବେଳେ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରକ୍ଷାଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ପାର୍କ ଡିଭିଜନ ନେଇଛି । ଏହି ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରେ । ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାଶୁଣା, ଲନ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ସ୍ସଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶବିଦ୍ ଓ ପୂର୍ବତନ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ " ପାଟନାର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ତଥାପି କିଛି କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ କଲୋନୀରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଜମି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ତିଆରି ହୋଇପାରେ । କାରଣ ପାଟନାରେ ଖୋଲା ଖେଳ ମଇଦାନର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ମାସିକ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିହେବ। "
ଖୋଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ
ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ପାର୍କ ଚାଲିବା, ବସିବା ଓ ସ୍ବଳ୍ପ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ ଓ ଭଲିବଲ ଭଳି ଖେଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖୋଲା ଜମି ଏବେ ସହରରେ ମିଳିବା ଯେମିତି ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଛି । ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି କେବଳ ଅଧିକ ପାର୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ଖେଳପଡ଼ିଆ ବୋଲି ସହରବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭଲ ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ?
ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସହର ତୁଳନାରେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ କଙ୍କରବାଘ ପାର୍କରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିଛି ଅପରାଧୀ ପାର୍କ ଭିତରେ ୪ରୁ ୫ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଟନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ?
ପାଟନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି ଯେ '୨୦୨୧ର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପାଟନା ପାର୍କ ଡିଭିଜନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ପୋରେସନର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରେ ପାର୍କ ଡିଭିଜନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। କାରଣ ସେଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭଲ ଭାବେ ରକ୍ଷାଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ” ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ପୋରେସନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେବଳ ୱାର୍ଡ ୩୮ର ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ସହର ବିସ୍ତାର ଜାରି ଥିବାରୁ ଅଧିକ କିଛି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଓ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ମଧ୍ଯ କହିଛନ୍ତି, ଜେପି ଗଙ୍ଗା ପଥ ନିକଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍କ ଉନ୍ନତ କରାଯାଉଛି । ଅଧିକାଂଶ ପାର୍କର ଆୟତନ ୫,୦୦୦ରୁ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ପାଟନା ପାର୍କ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାର୍କ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ DFO ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
SOP ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରରେ ପାର୍କ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ?
- ପରିବେଶ, ବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ SOP ଅନୁଯାୟୀ
- ପାର୍କର ୮୫% ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଜିମା ପାଇଁ ରଖାଯିବ
- ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ଗଛ, ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଫୁଲ ଗଛ ଓ ନର୍ସରୀ ଏହାର ଅଂଶ ହେବ
- କେବଳ ୧୫% ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍, ଓପନ୍ ଜିମ୍, ବସିବା ବେଞ୍ଚ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ରହିପାରିବ
The Last Playground: ବିହାରର ପାର୍କ ଓ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଥବା ପ୍ରଶ୍ନ
ବିହାର ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ; ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିବା ପାର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ତ ? ବିହାରର ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସମାହିତ ରହିଛି !