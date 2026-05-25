ETV Bharat Park Campaign: କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ପାର୍କ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ?
ରାଜସ୍ଥାନ ପାର୍କରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହେବାପରେ ଦେଶରେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଜୟପୁରରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାରିକ, ଅଙ୍କୁର, ଅଜମେରରୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏବଂ କୋଟାରୁ ମନୀଷ ଗୌତମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
Published : May 25, 2026 at 9:06 AM IST
Safe Parks Save Lives ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ) : 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ । ଜୟପୁରର ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ପାର୍କରେ ମଜା ନେବାକୁ ଦୋଳିରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲାଟି(ଦୋଳି) ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି କୋମଳମତି ଝିଅଟିର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଚାରି ଚାରିଟି ବଡ଼ ଅସ୍ରୋପଚାର ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ଖେଳପଡ଼ିଆର ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଇଛି ହସପିଟାଲ ବେଡ୍ ଏବଂ ପେନକିଲର୍ ମେଡିସିନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି କୁନି ଝିଅଟିର ଉଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ।
ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବେ ଧରିବାକୁ ହେବ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାର ପାଉଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ସହର ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ । ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟାଳିକା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କରିଡର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୈଶବ । ଯେଉଁ ପାର୍କ କେବେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଓ ଅନୁଦାନ ଅଭାବରୁ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ! ଯାହାର ବାସ୍ତବତା, ଅର୍ଥାତ ସତ୍ୟତା ଥରେ ପାର୍କକୁ ଗଲେ ହିଁ ବୁଝି ହେବ । ଦର ଭଙ୍ଗା ଦୋଳି, ମୁକୁଳା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଢାଞ୍ଚା , କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ଉପକରଣ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ-ଆବର୍ଜନା, ଆଲୋକର ଅଭାବ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ । ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦିନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ (ETV Bharat) ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ “The Last Playground” ନାମରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ କେବେ “City of Gardens” ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସରେ ନିଆଯାଇଛି । ସଂପ୍ରତ୍ତି ଯେଉଁଠି ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନକାରୀ ଓ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ “ପାର୍କ ମିତ୍ର” ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ETV Bharat 'SAFE PARKS SAVE LIVES' ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦୋଳି ଘଟଣା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖେଳ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହାରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ଭାବେ ଝୁଲିଥିବା ଗଛ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବମୋଗାର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି । ଯେଉଁଠି ପାର୍କ ଭିତରେ ପଶୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଶିଶୁର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ମୁକସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ । କିପରି ଅବହେଳା, ଦୁସ୍ଥ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଅସାବଧାନତା କୋମଳ ଶୈଶବକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରି ଚାଲିଛି ? ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଅବହେଳିତ ଓ ଭଗ୍ନ ପାର୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଶୈଶବ ବିଷୟରେ, କୁନି ପିଲା ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ । ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଦୌଡୁ ଦୌ଼ଡୁ ପଡ଼ି ଯିବା, ହସିବା ଓ ଖୋଲା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନଟିଏ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ଏହା ସେହି ସହର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସହର ଉଚ୍ଚତାରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ସରକାର, ନଗର ନିଗମ ଓ ସମାଜକୁ ଏକ ଶାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରକାରର ସହର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି !
କାହାଣୀ ରାଜସ୍ଥାନର...
2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ । ସେଦିନ ଜୟପୁର ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ଏକ ଅପରାହ୍ନ ଅଚାନକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ସିକର ରୋଡ୍ ନିକଟ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୋସାଇଟି ପାର୍କରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଝୁଲା(ଦୋଳି) ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ହଠାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁଟି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିର 4ଟି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ହସପିଟାଲ ବିଛଣାରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଲଢେଇ କରୁଛି ।
ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ଜୟପୁରର ହରମାଡା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଜୟପୁର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (କୋର୍ଟ ନମ୍ବର 17) ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା କହି ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହରି ମୀଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିରପେକ୍ଷ ଓ ନ୍ୟାୟସଂଗତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଝୁଲା ବା ଦୋଳିରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳୁଥିଲେ,ତାହାର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିଲା। ଏପରିକି ନା କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ, ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ନିରୀହ 12 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ। ଯାହାର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ।
ଜୟପୁର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମାନ ଥିଲା ପ୍ରଦେଶ !
2021 ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ । ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ମାନସରୋବର ଅଞ୍ଚଳର ବରୁଣ ପଥସ୍ଥିତ ପାର୍କ ଭିତରେ ମୁକୁଳା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । 2026 ମେ 4 ତାରିଖରେ ବାରାନ ଜିଲ୍ଲାର ଆଣ୍ଟା ସହରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନବନିର୍ମିତ ପାର୍କରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଥିଲା । ଝୁଲା ବା ଦୋଳି ଉଦ୍ଘାଟନର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପରେ ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା।
ରାଜସ୍ଥାନ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ରିୟଲିଟି ଚେକ୍ !
ପୌଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଉଦ୍ୟାନ : ପ୍ରାୟ 1.6 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପୌଣ୍ଡ୍ରିକ ଉଦ୍ୟାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । କିନ୍ତୁ ପାର୍କକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଏଠାକାର ଅବହେଳା ଆଖିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଦୋଳି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକୁଳା ପଡିଛି ଲୌହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। କେତେକ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଝୁଲି ରହିଛି ତ ଆଉ କେତେକ ବିପଦଜନକ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ; କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆହତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ତାଲ୍ କଟୋରାର ବାସିନ୍ଦା କମଲେଶ ସୋନି କୁହନ୍ତି, “ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପାର୍କକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁବିଧା ନାହିଁ।” ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳ-ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଅସଜଡ଼ା ଟାଇଲ୍ ଓ ଖାତ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ବେଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବସିବା ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାର୍କରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଛି । କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କକୁ ଆସିବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ପାର୍କରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏଠାରେ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ପାର୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କେୟାରଟେକର୍ ତଥା ଗାର୍ଡ ରାଜୁ କହିଛନ୍ତି, “ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ ଖରାପ । ଏଠାକୁ ଅସମାଜିକ ଲୋକେ ଆସି ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରନ୍ତି । ଆମେ ବାରଣ କଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ।
ଅଜମେର୍ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା:
ଅଜମେର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ । କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ଥିବା ଚାରିଟି ପାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଠିକଠାକ୍ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କର ରିୟଲିଟି ଚେକ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଚାପରେ ହିଁ ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ହସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା । କେତେକ ପିଲା ଆଗକୁ ଆସି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଏହା କେତେ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି।
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଡାକ୍ତର ଏସ୍.ଡି. ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ "ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନଗର ନିଗମର ଅବହେଳାରୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। " ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ-ସନ୍ରେଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଏକାଧିକ ଝୁଲା/ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି।"
ଗ୍ରିସିଂ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାର୍କର ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଉପକରଣରୁ ଭୟଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି । ଏଠାରେ ସବୁଜ ଘାସ ବା ସବୁଜିମା ହଜିଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଓପେନ୍ ଜିମ୍ ଏକପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ , ଦିନବେଳେ କେତେକ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାର୍କର କିଛି ଅଂଶ ଦଖଲ କରି ତାସ ଖେଳନ୍ତି ଓ ଖେଳିବାକୁ ଅସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଅଜମେର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଗାର୍ଡେନ୍ ବିଭାଗ ଇନଚାର୍ଜ ମନୋହର ସୋଙ୍ଗାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ "କର୍ପୋରେସନ୍ର ଅଧୀନରେ ୫୧ଟି ପାର୍କ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ପାର୍କର ନିୟମିତ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଝୁଲା/ଦୋଳି କିମ୍ବା ଓପେନ୍ ଜିମ୍ ଉପକରଣ ଖରାପ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କର ଦୋଳି ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାର୍କର ଦୋଳିଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମରାମତି କରାଯିବ ।"
କୋଟାର ନେହରୁ ପାର୍କ: ଦୁରବସ୍ଥାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ:
ନୟାପୁରା ଓ କୋଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେହେରୁ ପାର୍କ ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଯୋଗ, ଭ୍ରମଣ ଓ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଠାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଦେବା ଆଶାରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି । କାରଣ ଏଠାରେ କିଛି ଭଙ୍ଗା ଝୁଲା ବା ଦୋଳି ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜିମ୍ ଉପକରଣ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ।
ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ପାର୍କକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାକ ଚିପି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବର୍ଜନା ଭରା ଟ୍ରଲିଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଟଏଲେଟ୍ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ । ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ କଥା ନକହିବା ଭଲ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ,"ପାର୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣି ପିଇବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।"
ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ "ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନକାରୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏହି ପାର୍କ ।" ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ମିତ୍ତଲ କୁହନ୍ତି, “ଏଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ମାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଭାବେ ସ୍ବଚ୍ଛତା କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ, ଚାଲିବା ଲୋକର ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ବିପଦଜନକ।” ଦାଦବାଡ଼ାର ମହେଶ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ “ପାର୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ । ଦୋଳିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଖସି ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠି କଳଙ୍କି ଲଗା ଲୁହା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି।”
କୋଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (KDA) ସହରର ୫୮୭ଟି ପାର୍କର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ହ ନେଇଛି ଓ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି କେଡିଏ ସଚିବ ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। “ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଝୁଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ ଓ ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ସୁଧାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏବେ ୪୭ଟି ପାର୍କରେ କାମ ବାକି ଅଛି” ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେହେରୁ ପାର୍କର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଲୋକଙ୍କ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ !
ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଭାଗର ସଚିବ ରବି ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାର୍କ ଓ ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଝୁଲା ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏଗୁଡିକୁ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁକୁଳା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ହାଟଇବା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।" ଯେପରି କୌଣସି ପାର୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍କ ଓ ଉଦ୍ୟାନମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ?
ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେବି ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ବଜେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କାହିଁକି ଅସୁରକ୍ଷିତ? ଭାରତର ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି । ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ଗେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିଶୁଟିଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ କିଭଳି ବିକଶିତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ପାର୍କ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ବନ୍ଧୁତ୍ବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ଶିଖିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାହା କେବଳ ପ୍ରାଶାସନିକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସାମାଜିକ ବିଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ !!!
