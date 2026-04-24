Explainer: ବିମାନ ଇନ୍ଧନରେ ଇଥାନେଲ୍, ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ନିରାପଦ କି ?

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏବେକାର ବିମାନ SAFକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରେ । ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗଣକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁରଭି ଗୁପ୍ତା

କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଅମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ((file photo) (ANI))
Published : April 24, 2026 at 4:20 PM IST

ETHANOL IN JET FUEL , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ନୂଆ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ନୀତି ବା ATFରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି । ଦେଶ ବାସ୍ତବରେ ସବୁଜ ଜେଟ୍‌ ଇନ୍ଧନ (SAF) ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ନା ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମର ଏକ ନୀତି ହୋଇ ରହିଛି ? ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ?

ସରକାର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ?

2026 ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ପେଟ୍ରୋଲିଅମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ଜେଟ ଇନ୍ଧନ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ବଡ଼ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ATF ପରିଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଥିରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ବା ମାନବ ନିର୍ମିତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମିଶାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ଇଥାନେଲ ଆଧାରିତ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏବେ ଏଟିଏଫ କେବଳ IS 1571 ମାନକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଇନ୍ଧନ ଭଳି ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ଏବେ ଏଥିରେ IS 17081 ସିନ୍ଥେଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଭଳ ମିଶ୍ରଣ ସାମିଲ ଅଛି । ଭାରତରେ ଏବେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାବାଶ୍ମ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ।

ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ନୀତି ସଂଶୋଧନ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ସହ 2001 ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ IBP Co. Limited ଭଳି ପୁରୁଣା ବିକଳ୍ପକୁ ହଟାଯାଇଛି । ଇନ୍ଧନ ମାନଦଣ୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ।

କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ?

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରଣନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ । ଭାରତ ପାଖାପାଖି 85 ପ୍ରତିଶତ କଞ୍ଚା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବଡ ବୋଝ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଚାପ ରହିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ତେଣୁ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନେଲ ମିଶ୍ରଣ ସଫଳତା ପରେ ଏହି ମଡେଲକୁ ବିମାନ ସେକ୍ଟରରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

ଏଭଳି ପୂର୍ବରୁ ବି କରାଯାଇଛି କି ?

ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ATFର ନିୟମ ବହୁତ କଡାକଡି ରହିଥିଲା । କେବଳ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ତିଆରି ବିମାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଥିଲା । ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଧିକାରିକ ଭାବେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସବୁଜ ଇନ୍ଧନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଥାନେଲ ସିଧାସଳଖ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ କି ?

ଏହାର ଉତ୍ତର ନା, କାରଣ ଏଠାରେ ହି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଜୟ ଜସରା କୁହନ୍ତି ‘‘ଇଥାନେଲ ଓ ATFକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଇଥାନେଲକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଇନ୍ଧନରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଇଥାନେଲକୁ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ବା SAF ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଜେଟ-ଗ୍ରେଡ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିମାନ ଓ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାପଖୁଆଇ ପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବେ ଇଥାନେଲ ଆଧାରିତ SAF କୁ ପାରମ୍ପାରିକ ATF ସହ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ । ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅପରେସନାଲ ଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ ବି ବଜାୟ ରଖିବ ।

ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଇଥାନେଲ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଏହା SAF (ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହାପରେ SAFକୁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF)ରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବ ।

ଏହା ବିମାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ କି ?

ବିଶ୍ବ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଖାପାଖି ହଁ ଅଟେ । ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଞ୍ଜୟ ଲାଜର କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘SAFର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2008ରେ ଭର୍ଜିନ ଆଣ୍ଟଲାଟିକ କରିଥିଲା । ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର 40 ଦେଶ, 50 ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଓ 125 ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନରେ SAFର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଭାରତ SAF ଆପଣାଇବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଛି । ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ SAF ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ’’

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବୋଇଂ ଓ ଏୟାରବସ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ବିମାନ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ SAFକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି । ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏଣୁ ଭାରତକୁ ଏହା ଆପଣାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ବରଂ ଆମର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ’’

ଅସଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ?

ଲେଜର କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣରେ ହିଁ ହେବ । କାରଣ ଆମର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ରହିବ । ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (ATF) ତିଆରି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ବନେଇବାରେ ଭାରତ ପଛରେ ରହିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ଏବେ SAF ଉତ୍ପାଦନ ହେଉ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିଲାଏନ୍ସ ବା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକୃତ କୌଣସି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ (OMC)ର ସହାୟତା ନେଇ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରବାକୁ ହେବ । ’’

ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ: ଏବେ ବି ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ଲେଜର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏବେ ଏହା ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଏହା ଶୀଘ୍ର କମ୍ ହୋଇପାରିବ । ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଥାନେଲ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସମୟରେ ଆଶାଠୁ ଏହା କମ୍‌ ।’’

ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂର ପରିଣାମ: ଏବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ 10 ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବି ବଢିଯିବ ।

ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ବିପଦ ରହିବ କି?

ଇଥାନେଲ ଯୋଗୁଁ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା କେବଳ ଗୁଜବ । ଲେଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘କିଛି ଲୋକ କେବଳ ବିନା କାରଣରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଇଞ୍ଜିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନରେ ଥିବା ଇଥାନେଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିବା, ତେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଇନ୍ଧନର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ । ଚିନ୍ତା ଇଞ୍ଜିନକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଇନ୍ଧନର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭାରତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେସନର ରହିଛି ।’’

ଇଥାନେଲ ଆଧାରିତ ଇନ୍ଧନର ଲାଭ କ୍ଷତି

ଫେଡରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାଇଲଟ୍ସ ସଭାପତି କ୍ୟାପଟେନ ସି.ଏସ୍. ରାନ୍ଧୱାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନେକ ଫାଇଦା ରହିବା ସହ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ରହିଛି । ଇଥାନେଲ ଟୁ ଜେଟ (ETJ) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ATF ମୁକାବିଲାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତକୁ 80 ପ୍ରତିଶତ କମ କରିପାରେ । ବାୟୋମାସରୁ ତିଆରି ହେଲେ ଇଥାନେଲ ଏକ କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟାଲ ବା କାର୍ବନନେଗେଟିଭ ଜୀବନଚକ୍ର ତିଆରି କରିପାରେ । ଶେଷରେ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବାୟୋ ଇଥାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମଦାନୀଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିଅମ ଆଧାରିତ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ କମ ନିର୍ଭର କରିହେବ ।

ବିମାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭାବ ହେଉଛି ଯେ, ଇଥାନେଲରେ କିରୋସିନ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 34 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶୋଧିତ କରି ATFରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଇଥାନେଲ ପାଣି ସହ ମିଶି ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସିଲ୍‌ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ସିଧାସଳଖ ଇଥାନେଲ ମିଶ୍ରଣରେ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲୁ ହେବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବା ସହ ଏହାର ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧିମା ହୋଇପାରେ ।

ରାନ୍ଧୱା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଇଥାନେଲର ସିଧାସଳଖ ମିଶ୍ରଣରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଇଥାନେଲ୍ ଟୁ ଜେଟ (ETJ) ରୁପାନ୍ତରଣ ଟେକନିକକୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏଭଳି ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନେକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ସହ ରାସାୟନିକ ରୂପେ କିରୋସିନ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ’’

ଭାରତ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି କି ?

ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଲେଜର କହିଛନ୍ତି ‘‘ପରୀକ୍ଷଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆଇନ କାନୁନ ଆସିନଥିଲା । ଏବେ ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ’’।

ଏହା କଣ ସତରେ ନିରାପଦ କି ?

ହଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନିରାପଦ । ସରକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଇଥାନେଲକୁ ଏବେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଇଥାନେଲକୁ ମିଶାଇ SAF ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ SAFର ବ୍ୟବହାର ATF ମିଶ୍ରଣରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ଏବେ ଏପରି ହେଉନାହିଁ । କାରଣ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନର କୌଣସି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ ଆପଣାଇବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

