ETV Bharat / bharat

EPF ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ! ୱେଜ୍ ସିଲିଂ ମାସିକ ୧୫ ହଜାରରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି

ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ EPFOର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଭରେଜ୍‌କୁ ଆସିବେ; ୫ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୫୬,୬୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ।

EPFO WAGE CEILING
Representative Image (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ଅଧୀନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଭରେଜ୍‌ ପାଇଁ ୱେଜ୍ ସିଲିଂକୁ ମାସିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯିବ।

ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଆଉ ୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ EPFO କଭରେଜ୍‌ ପରିସରକୁ ଆସିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି EPFOର ୱେଜ୍ ସିଲିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଧରି ହୋଇଆସୁଥିବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଆୟ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଔପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତିର କ୍ରମାଗତ ବିସ୍ତାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାସିକ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରମାରେ ନୂଆ ଭାବେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ EPF ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟନିଧି, ପେନ୍‌ସନ୍‌ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ବୀମା ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ୱେଜ୍ ସିଲିଂ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ୧୫,୦୦୦ରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗ ବୈଧାନିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନକୁ ଆସିବେ।

ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଞ୍ଚୟ, Employees’ Pension Scheme (EPS) ଅଧୀନରେ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) ଅଧୀନରେ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେବ।

ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଚଳିତ ଦରମା ସ୍ତରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବୈଧାନିକ ଅବଦାନ ଏବଂ ପେନ୍‌ସନ୍‌ଯୋଗ୍ୟ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଶେଷ ଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ୱେଜ୍ ସିଲିଂରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଦରମାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଔପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି।

“ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପେସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛି,” ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ତେଣୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ୱେଜ୍ ସିଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଥିବା ଦରମା ସ୍ତର ସହ EPFO ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଔପଚାରିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ୧୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ Expenditure Finance Committee (EFC) ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୧,୩୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାୟ ୧୦,୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୫୬,୬୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।

EPFO ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା EPF (Employees’ Provident Fund), EPS (Employees’ Pension Scheme ) ଏବଂ EDLI(Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme) ପରିଚାଳନା କରୁଛି।

ସଦ୍ୟତମ EPFO ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୭.୯୮ କୋଟି ଅବଦାନକାରୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭.୬୮ ଲକ୍ଷ ଅବଦାନକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି EPS ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୮୨ ଲକ୍ଷ ପେନ୍‌ସନ୍‌ଭୋଗୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। EPF ସଦସ୍ୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା EDLI ଯୋଗାଇଥାଏ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ EPFO ଆବଶ୍ୟକ ବୈଧାନିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଦେଓଘର AIIMSର ବଡ଼ ସଫଳତା, ବିନା ଆନେସ୍ଥେସିଆରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର

TAGGED:

EPFO
LABOUR MINISTRY
EPFO EMPLOYEES
EPFO WAGE CEILING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.