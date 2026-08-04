EPF ବେତନ ସୀମା ₹15,000ରୁ ବଢ଼ି ହେବ ₹25,000; ଜାଣନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା
EPFର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବେତନ ସୀମା ₹15,000ରୁ ବଢ଼ି ₹25,000 କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମଞ୍ଜୁରି; ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ପେନସନ ବଢ଼ିବ,ହେଲେ ହାତକୁ ମିଳୁଥିବା ବେତନ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ
Published : August 4, 2026 at 7:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଦାୟକ ଖବର ଆସିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି (EPF) ଅଧୀନରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ମାସିକ ବେତନ ସୀମାକୁ ₹15,000ରୁ ବଢ଼ାଇ ₹25,000 କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2014 ମସିହାରେ ଏହି ସୀମାକୁ ₹6,500ରୁ ବଢ଼ାଇ ₹15,000 କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ପଠାଯିବ।
- କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ?
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ବେତନ ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମିଶାଇ ମାସିକ ₹15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ EPF ଓ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା (EPS)ରେ ସାମିଲ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ବେତନ ₹15,000ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ, EPF ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ବୈକଳ୍ପିକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବାର କୌଣସି ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହେନାହିଁ।
ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେତନରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସିକ୍ ବେତନ ₹15,000ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର କର୍ମଚାରୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାହାରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
- କର୍ମଚାରୀ ଓ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ?
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ବେତନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
- ଅବସରକାଳୀନ ଫଣ୍ଡ ଓ ପେନସନରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ₹15,000ରୁ ₹25,000 ମଧ୍ୟରେ ବେସିକ୍ ବେତନ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ EPF ଅଧୀନକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ PF ଖାତାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଅବସର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରିମାଣର କର୍ପସ (ଫଣ୍ଡ) ମିଳିବ। ସେହିପରି ବେସିକ୍ ବେତନ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ପେନସନର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାସିକ ପେନସନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
- ହାତକୁ ମିଳୁଥିବା ବେତନରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ବେତନରୁ PF ଅଂଶଦାନ କଟାଯାଉଥିବାରୁ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କଟୋତିର ସୀମା ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରତିମାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଥିବା ଟେକ୍-ହୋମ୍ ବେତନରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ।
- କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ
20 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ 12% ମ୍ୟାଚିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ପେରୋଲ୍ ବଜେଟ୍ ଓ ଅନୁପାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ।
- ସରକାରୀ କୋଷାଗାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଓ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ?
EPF ନିୟମ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀର 12% ଅଂଶଦାନ ମଧ୍ୟରୁ 8.33% କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଫଣ୍ଡ (EPS)କୁ ଯାଏ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ 1.16% ଅଂଶଦାନ କରନ୍ତି। ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଡ଼ିହେବା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଭାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ EPS ପାଇଁ ₹11,144 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପେରୋଲ୍ ସଫ୍ଟୱେର, HR ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ବେତନ ସୀମାକୁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2027, ଅର୍ଥାତ୍ 2027-28 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।