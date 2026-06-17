ETV Bharat / bharat

EPF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ଜୁନ୍ ୩୦ ପୂର୍ବରୁ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ ୮.୨୫% ସୁଧ !

ଜୁନ୍ ୩୦ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ EPF ଖାତାରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୮.୨୫% ସୁଧ ଜମା ହୋଇପାରେ; ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୂଚନା। ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

EPF INTEREST CREDIT 2026
EPF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ଜୁନ୍ ୩୦ ପୂର୍ବରୁ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ ୮.୨୫% ସୁଧ ! (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି (EPF) ଖାତାରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଜମା ହେବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଷୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ EPF ସୁଧ ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଛି। ETV Bharat ପାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା EPF ଖାତାରେ ସୁଧ ରାଶି ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଧ ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଔପଚାରିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।

ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସୁଧ ରାଶି ଜୁନ୍ ୩୦ ପୂର୍ବରୁ EPF ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବାର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସୁଧ ରାଶି ସିଧାସଳଖ EPF ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଯାହା ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେବ।

CBT ବୈଠକରେ ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ସୁପାରିସ

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (CBT)ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ CBT ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ EPF ଜମା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୮.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ସୁପାରିସ କରିଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଔପଚାରିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ EPFO ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖାତାରେ ସୁଧ ଜମା କରିବ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ EPFO ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖି ସ୍ଥିର ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧୀମୂଳକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ EPFOର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।

ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ETF ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶରୁ ଭଲ ଆୟ ହେଉଥିବାରୁ EPFO ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ଘୋଷଣା କରିଆସୁଛି।

ସୁଧ କିପରି ଗଣନା ଓ ଜମା ହୁଏ ?

ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ EPF ସୁଧ ପ୍ରତିମାସ ହିସାବ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମାସ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ (ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧) ପରେ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ସୁଧକୁ ଏକକାଳୀନ ରାଶି ଭାବେ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଏ।

ETV Bharat ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ CBTର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରିଜେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ସୁଧ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ଖାତାର ସୁଧ ହିସାବ, ଅନୁମୋଦନ ଓ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କାମ କରେ ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ EPFର ଆୟ ସମୀକ୍ଷା କରି ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ସୁପାରିସ କରେ। ପରେ ଏହି ସୁପାରିସକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଔପଚାରିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମିଳିବା ପରେ EPFO ସୁଧ ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଧ ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ।

CBTର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରିଜେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମାସର କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ଆଧାରରେ ସୁଧ ଗଣନା ହୁଏ। ଏଥିରେ ନୂଆ ଅବଦାନ, ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ହିସାବ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସୁଧ ଏକଥରେ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଏ। କୋଟି କୋଟି ପାସ୍‌ବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାରେ କିଛି ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ସୁଧ ଚଳମାନ ମାସିକ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। କୌଣସି ମାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅବଦାନ ସେହି ମାସରୁ ହିଁ ସୁଧ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦିଓ ସୁଧ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ମାସ ପରେ ପାସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହିସାବ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ EPF ଖାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳିବ। ଯଦି ଲଗାତାର ୩୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅବଦାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଖାତାକୁ “ନିଷ୍କ୍ରିୟ (Inoperative)” ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବକେୟା ଦରମା ଓ EPFକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMSର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ

TAGGED:

EPFO LATEST NEWS
EMPLOYEE PROVIDENT FUND INTEREST
EPFO INTEREST RATE
EPF INTEREST CREDIT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.