ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଇମେଲରେ ବୋମା ଧମକ; ଆହୁରି କଡାକଡି ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ସ୍କ୍ୱା଼ଡ ଏବଂ ଡଗ ସ୍କ୍ୱାଡ ସାହଯ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ପରିସର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
Published : March 24, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 3:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେଲରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଧମକ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସଛି । ଏହି ଇ-ମେଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବୋମା ପକାଇ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ସୀ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ତେବେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8.57ରେ ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ମେଲକୁ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଥିଲା । ଏହାର ଠିକ 10 ମିନିଟ ପରେ ଅର୍ଥାତ ସକାଳ 9.08ରେ ଆଉ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟର ଅଫିସିଆଲ ଇ-ମେଲକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଏହି ଧମକ ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପୂରା ବିଧାନସଭା ପରିସର ତଥା ସମସ୍ତ କୋଠାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ଇମେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ବରଂ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ଉଡାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ମେଲ ପାଇବା ପରେ ଆଜିର ବଜେଟ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ଏହି ମେଲରେ ଖଲିସ୍ଥାନ ନାଶନାଲ ଆର୍ମିର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବୋମା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯିବ ।
ତେବେ ଏପରି ଧମକ ପାଇବା ପରେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ସ୍କ୍ୱା଼ଡ ଏବଂ ଡଗ ସ୍କ୍ୱାଡ ସାହଯ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ପରିସର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ମେଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ସେଲ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାକୁ ଉଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ଧମକ ଆସିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିଧାନସଭାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
