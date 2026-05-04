ନିର୍ବାଚନ ଫଳ 2026: କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ECI ଗାଇଡଲାଇନ

ସକାଳ 8ଟାରୁ 5 ରାଜ୍ୟର 824 ବିଧାନସଭା ଆସନର ଗଣତି ଚାଲିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 1:01 PM IST

Election Results 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ଫଳ । ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ୍‌ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗଣତି । ସକାଳ 8ଟାରୁ 5 ରାଜ୍ୟର 824 ବିଧାନସଭା ଆସନର ଗଣତି ଚାଲିଛି । ଏ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗୁଡିକରେ ସମାନ ସମୟରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ପ୍ରଥମ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଇସିଆଇ ୱେବସାଇଟରୁ ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ଭୋଟର ।

5 ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ମଲ୍ଟି ଟାୟାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଗତ ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଆସାମ, କେରଳମ୍‌ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 23 ଓ 29ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଫିସିଆଲ ସୁତ୍ର

ଭୋଟର ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରିକ ଭାବେ ଦୁଇଟି ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ।

ଇସିଆଇ ଫଳାଫଳ ପୋର୍ଟାଲ

ସଠିକ ତଥ୍ୟ କଥା ଆସିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟର (results.eci.gov.in) ଏହି ୱେବସାଇଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଏଥିରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପାର୍ଟି ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ ଆପ୍‌

ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଓ ଆଇଓଏସ ଏହି ଆପ୍‌ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାରୀକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଆସନକୁ ବୁକ୍‌ମାର୍କ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗଣତି ପରେ ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ ।

ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଫଳାଫଳ ଚେକ୍‌ କରିବେ ?

ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ୟୁଜର ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାଇ ପାରିବେ । ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କ୍ରୋମ୍‌, ସଫାରୀ ବା ଯେକୌଣସି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଖୋଲି ଇସିଆଇର ଫଳାଫଳ ପେଜ୍‌ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳ 2026ରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ଏଠାରେ ଆଗୁଆ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ (ଲାଇଭ), ବିଧାନସଭା ସ୍ତରର ଫଳ, ପାର୍ଟି ଅନୁସାରେ ସିଟ୍‌ ବଣ୍ଟନ ଆଦି ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍‌ ଗୁଡିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବିଜୟ ପରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବି ଦେଇଥାଏ ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସର୍ବାଧିକ 706 ଭୋଟିଂ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି ଚାଲିଛି । 294 ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ (234), କେରଳମ (140) ଓ ଆସାମ (126) ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭର ରହିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣାପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ।

ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ

  • ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ର ଅଫସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
  • ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
  • ବେଳେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ।
  • ଅଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଜଣାପଡିବ ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ

ଭୋଟ ଗଣତି ବେଳେ ସ୍ବଚ୍ଛତା, ସଠିକତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତତା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ, ଭିଭିପାଟ୍‌ ଓ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

