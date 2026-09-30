ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏଣିକି ଫର୍ମ-6 ସହ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର
SIR ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫର୍ମ-6 ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡିବନି । ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
Published : September 30, 2026 at 1:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ(SIR)କୁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ଏଣିକି ଫର୍ମ-6 ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଫର୍ମ-6 ସହ କୌଣସି ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଫର୍ମ-6 ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
କାହିଁକି ବିବାଦ ?
ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା...ଯେତେବେଳେ ଏସଆଇଆର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା-ମାଆ, ଜେଜେ-ଜେଜେ ମା’ଙ୍କ ଏସଆଇଆର ବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସଆଇଆର ଜାରି ରହିଛି, ସେଠାରେ ECINET ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ECINET ଆପ୍ ଓ ପୋର୍ଟାଲ, ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ‘ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ, 1960’ ଅନୁସାରେ ଫର୍ମ-6 ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ବୈଠକ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସନ୍ଧୁ ଓ ବିବେକ ଜୋଶୀ ନେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଠକ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଥିଲେ ଯେ, ଫର୍ମ-6କୁ ନେଇ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ନିୟମ ‘ମତଦାତା ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ 1960’ ଅନୁସାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆପତ୍ତି କରିଥିବା କଥା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଫର୍ମ-6 ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
କଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା ?
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 2025ରେ ବିହାରରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଫର୍ମ-6 ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଫର୍ମ-6ର ଅନଲାଇନ ସଂସ୍କରଣରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ୟୁଜର୍ସ ECINETରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ, ଜେଜେ-ଜେଜେ ମା’ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଶଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ । ଯଦି କରିଥିଲେ ବୁଥ୍ ଓ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏସଆଇଏରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।