ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଲେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର।
Published : March 15, 2026 at 11:21 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆଜି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇଛନ୍ତି ।ଏହି ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ' ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...