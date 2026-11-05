ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ SSR
EC Announce SSR: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମରି ରିଭିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡି ହେବେ ନୂଆ ଭୋଟର । ଜାନୁଆରୀ 21, 2027ରେ ଆସିବ ଫାଇନାଲ ମତଦାତା ସୂଚି ।
Published : November 5, 2026 at 2:03 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ୍(Special Summary Revision) କରିବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା- ଓଡ଼ିଶା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ, ଦାଦରା ଓ ନଗର ହାବେଲି ତଥା ଡାମନ ଡିଉ, ମିଜୋରାମ ଓ ସିକିମ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମତାଦାତା ସୂଚିରେ ଯୋଡିବା । ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବେ ଇସି ।
ତେବେ ନାଗରିକଙ୍କ ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ନାଁ ଯୋଡିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 21, 2027ରେ ଅନ୍ତିମ ମତଦାତା ସୂଚି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
Election Commission announces Special Summary Revision of electoral rolls in six States/UTs; final rolls to be published on January 21. https://t.co/J6brfBVlGb— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ?
ଆୟୋଗଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ 1 ଏପ୍ରିଲ, 1 ଜୁଲାଇ, ଓ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2027ରେ 18 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବେ । ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଗୁଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ ଯେପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ନଆସେ । ଏହି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ କଣ ?
ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏକ ଅଧିକାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରେ ମତଦାତାଙ୍କ ସୂଚି ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ । 18 ବର୍ଷ ତଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡାଯାଇଥାଏ । ଏଥିସହ ମୃତ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ସୂଚିରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାର ମଉକା:
ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଫଟୋ, ଠିକଣାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଭୋଟରକାର୍ଡ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ନୂଆ ଭୋଟରକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 21, 2027ରେ ଅନ୍ତିମ ସୂଚି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ।