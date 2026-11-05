ETV Bharat / bharat

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ SSR

EC Announce SSR: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମରି ରିଭିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡି ହେବେ ନୂଆ ଭୋଟର । ଜାନୁଆରୀ 21, 2027ରେ ଆସିବ ଫାଇନାଲ ମତଦାତା ସୂଚି ।

EC Announce SSR
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ୍‌(Special Summary Revision) କରିବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା- ଓଡ଼ିଶା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ, ଦାଦରା ଓ ନଗର ହାବେଲି ତଥା ଡାମନ ଡିଉ, ମିଜୋରାମ ଓ ସିକିମ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମତାଦାତା ସୂଚିରେ ଯୋଡିବା । ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବେ ଇସି

ତେବେ ନାଗରିକଙ୍କ ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ନାଁ ଯୋଡିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 21, 2027ରେ ଅନ୍ତିମ ମତଦାତା ସୂଚି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ?

ଆୟୋଗଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଯେଉଁମାନେ 1 ଏପ୍ରିଲ, 1 ଜୁଲାଇ, ଓ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2027ରେ 18 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବେ । ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଗୁଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ ଯେପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ନଆସେ । ଏହି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ କଣ ?

ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏକ ଅଧିକାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରେ ମତଦାତାଙ୍କ ସୂଚି ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍‌ କରାଯାଇଥାଏ । 18 ବର୍ଷ ତଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡାଯାଇଥାଏ । ଏଥିସହ ମୃତ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ସୂଚିରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାର ମଉକା:

ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଫଟୋ, ଠିକଣାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଭୋଟରକାର୍ଡ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ନୂଆ ଭୋଟରକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 21, 2027ରେ ଅନ୍ତିମ ସୂଚି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

SIR ବିବାଦ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ: ଫର୍ମ 6 ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ନାହିଁ; ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି

SIRରେ ବାଦ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ

TAGGED:

EC ANNOUNCE SSR
SPECIAL SUMMARY REVISION IN ODISHA
ଓଡିଶା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମରି ରିଭିଜନ
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏସଏସଆର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.