ETV Bharat / bharat

12ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ECI

ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Election Commission of India
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ((ANI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 3ଟି ରାଜ୍ୟର 12 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 12ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର 10ଟି ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

12ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ

ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ, ବି ଏଲ ବର୍ମା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ଶର୍ମା ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମଗୋପାଳ ଯାଦବ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନରେଶ ବଂଶଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା 25 ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଲ୍ଲିକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏଠାରେ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା 2 ଏପ୍ରିଲ, 2032 ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା।

12ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନର ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ସେହିପରି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 6 ରହିଛି। ଏହାର ପରଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 9 ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 16 ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବା ସହ ସେହିଦିନ ହିଁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 19 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ।

ବାଲାଟ ପେପରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ କେବଳ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ସ୍କେଚ ପେନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇସିଆଇ କହିଛି।

4 ରାଜ୍ୟର ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ

ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାନେଲ ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦର 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନ ପରିଷଦର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନ ପରିଷଦର 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 6 ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଅକ୍ଟୋବର 7 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 9 ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ ମାମଲା, ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ

TAGGED:

ECI ELECTION DATE DECLARE
RAJYA SABHA ELECTION DATE
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପନିର୍ବାଚନ
RAJYA SABHA ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.